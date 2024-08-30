Садовничий раскрыл проходной балл для поступления на бюджет в МГУ

Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджет в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в этом году достиг 86,10. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году - 86. У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Примечательно, что в прошлом году средний результат ЕГЭ составил 84,94, а в 2022-м — достиг 86,38. Садовничий связал такие колебания с изменением критериев оценивания.