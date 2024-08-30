Садовничий раскрыл проходной балл для поступления на бюджет в МГУ
Садовничий: Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ в 2024 году — 86,10
Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджет в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в этом году достиг 86,10. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.
«Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году - 86. У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — отметил он в ходе пресс-конференции.
Примечательно, что в прошлом году средний результат ЕГЭ составил 84,94, а в 2022-м — достиг 86,38. Садовничий связал такие колебания с изменением критериев оценивания.
Ранее в беседе с Life.ru Садовничий назвал самые популярные у абитуриентов факультеты. Среди них факультет госуправления, высшая школа экономики, факультет глобальных процессов и мировой политики.
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