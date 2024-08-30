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30 августа, 18:39

Садовничий раскрыл проходной балл для поступления на бюджет в МГУ

Садовничий: Средний балл ЕГЭ для поступления на бюджет в МГУ в 2024 году — 86,10

Средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления на бюджет в Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова в этом году достиг 86,10. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Средний балл ЕГЭ у нас тоже несколько выше, чем в прошлом году - 86. У нас на некоторых факультетах есть отсечка: средний балл ЕГЭ должен быть не ниже чего-то. Поэтому в целом мы обеспечиваем очень высокий балл, средний балл ЕГЭ», — отметил он в ходе пресс-конференции.

Примечательно, что в прошлом году средний результат ЕГЭ составил 84,94, а в 2022-м — достиг 86,38. Садовничий связал такие колебания с изменением критериев оценивания.

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Ранее в беседе с Life.ru Садовничий назвал самые популярные у абитуриентов факультеты. Среди них факультет госуправления, высшая школа экономики, факультет глобальных процессов и мировой политики.

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Telegram / МГУ имени М.В.Ломоносова

Никита Осипов
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