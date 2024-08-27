Идут как на голгофу: Почему поступление в вузы России превратилось для выпускников в полосу препятствий В России завершается поступление в вузы, проходившее совсем не гладко: проблемы возникали у бюджетников, победителей олимпиад и целевиков. Life.ru разбирался, с чем были связаны эти ситуации и как абитуриентам можно защитить свои права. 26 августа, 21:11 Скандалы в российских вузах во время приёмной кампании прокатились по всем регионам. Обложка © ТАСС / Белкин Алексей

Где густо, а где пусто

Кабмин на днях отчитался: в этом году более 1 млн абитуриентов подали свыше 2,8 млн заявлений в российские вузы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, зачисление на бюджетные места уже закончено. Конкуренция была жестокая.

В этом году в вузах России выделено 620 тыс. бюджетных мест, но с оговоркой: 30 тыс. из них находятся в новых регионах. При этом, по данным Минобрнауки, в 2024 году больше всех бюджетных мест получил Татарстан. Здесь их насчитывается 23 083. Чуть меньше у Свердловской (19 278) и Ростовской областей (18 352).

Абитуриенты традиционно рвутся в столицу и крупные мегаполисы, где, как им кажется, более престижное и толковое образование, больше шансов на трудоустройство. А региональные учебные заведения якобы «второго эшелона» объявляют дополнительный набор и зазывают студентов, причём уровень подготовки специалистов у них может быть выше столичных.

— Борьба за места в топовые вузы Москвы и Петербурга объясняется тем, что три четверти бюджетных мест получили регионы, — пояснил кандидат исторических наук, экс-доцент кафедры журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Александр Чаусов. — Однако региональные вузы не воспользовались этим шансом, где-то был недобор. В этом виноваты плохая система профориентации, фактически никакой маркетинг региональных вузов и продолжающаяся стигматизация среднего профессионального образования.

Креатив в соцсетях на тему недобора в областных вузах. Фото © VK / Подслушано МГМУ им. Сеченова

По словам эксперта, по сути, работодателю нет разницы, где студент получал знания — в Москве или Хабаровске. Всё-таки совсем плохие вузы государственные регуляторы блокируют на корню.

— Многие ребята путались в системе приоритетов, часто связывали успешное будущее именно со статусом вуза, а не самой специальности. Для сокращения перекоса между столицами и регионами, на мой взгляд, необходимо развивать связь между системой профессионального образования и региональными рынками труда. Госаттестацию выпускников можно совмещать с независимой оценкой квалификации — тогда студенты будут получать не только традиционный диплом, но и свидетельство федерального образца, занесённое в особый реестр. Это единственное установленное законодательством объективное подтверждение уровня квалификации сотрудника, и ценится оно в любой точке страны вне зависимости от того, в каком вузе учился соискатель. Маркетинг — это неплохо, но за ним должно стоять реально высокое качество образования, — рассказала руководитель Совет по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина.

Есть ещё один фактор: более ста тысяч ребят всё-таки решили перестраховаться и пересдать один экзамен — в этот раз у них появилась такая возможность. Благодаря этому 73% абитуриентов повысили свои баллы и, соответственно, ещё больше ужесточили конкуренцию.

Почему победители олимпиад стали лишними

По словам руководителя Центра квалификаций и компетенций Академии Минпросвещения России Любови Духаниной, в 2024 году была ещё одна причина дефицита бюджетных мест — призёры и победители олимпиад. По некоторым направлениям их было так много, что часть обладателей статуса «без вступительных испытаний» не прошла на бюджет.

Например, главный скандал приёмной кампании — 2024 был связан с отказом победителям олимпиад в поступлении в самый престижный российский медицинский вуз — Сеченовский университет. Около 100 призёров и победителей школьных олимпиад не смогли пройти по конкурсу на бюджет.

Вуз опубликовал списки поступивших на «лечебное дело» — и в нём не оказалось олимпиадников. Так как поступили далеко не все, кто претендовал на БВИ (без вступительных испытаний), появились вопросы: а как же приёмная комиссия выбирает из этих лучших самых лучших. Абитуриентам предлагали только платное обучение — более 5,5 миллиона рублей за шесть лет. Но у многих семей нет таких денег, пишет SHOT. Ректор Сеченовского университета Пётр Глыбочко позже сообщил, что вуз готов принять всех оставшихся победителей и призёров олимпиад. Но осадочек, как говорится, остался.

Наплыв олимпиадников в вузы в этом году может быть связан и с нарушениями в этой сфере, рассказал Life.ru Александр Чаусов. В некотором смысле ребята, ставшие победителями олимпиад, в таких количествах невыгодны университетам, потому что занимают ценные места.

Эксперты считают, что в сфере проведения олимпиад нужно навести элементарный порядок.

— В Минобрнауки пообещали исключить ситуации, при которых большую часть бюджетных мест занимают по итогам олимпиад. Это потребует новых прозрачных критериев отбора, а значит, в следующем году будут обновлены правила приёма в вузы. Проект перечня олимпиад школьников и их уровней на учебный год уже вывешен на портале проектов правовых актов. Уровень ряда олимпиад предлагается понизить до третьего и, скорее всего, их победители и призёры лишатся права приёма на бюджет без вступительных испытаний, — сообщила Духанина.

— Олимпиада — это прекрасная форма для выявления талантливых ребят, но их должны организовывать не чиновники, а представители научной общественности с тем, чтобы исключить элементы коррупционной составляющей. Потому что там, где появляется чиновник, появляется коррупция, — рассказал сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

Мнение эксперта подкрепляется многочисленными историями родителей, считающих, что победу в школьной олимпиаде якобы вполне можно купить за деньги. В родительских чатах сообществ по подготовке к поступлению в вузы таких сообщений довольно много.

Вузы и работодатели не договорились

Во время приёмной кампании 2024 года были серьёзные проблемы с целевым набором. В нынешнем году, по данным Минобрнауки, по этой схеме выделено 145 тыс. мест. Целевое обучение будущего специалиста в вузе даёт предприятиям некую гарантию того, что выпускник пойдёт к ним на работу. По условиям, ему нужно отработать на одном месте не менее трёх лет. Для этого абитуриент и работодатель заключают договор. Условия целевого набора в этом году поменялись. Теперь предложения от компаний можно посмотреть через цифровую платформу «Работа России», где поступающий может выбрать подходящий вариант. При этом конкурс по целевым местам уже не такой жёсткий, как на общих основаниях. Для поступления достаточно набрать 66 баллов ЕГЭ, что значительно ниже 80 баллов для поступления на бюджет. И здесь, как водится, тоже не обошлось без проблем.

Многие ребята попросту не смогли воспользоваться возможностью выбрать специальность и будущие рабочие места через платформу «Работа России», так как заявки от работодателей были признаны недействительными. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Многие ребята попросту не смогли воспользоваться такой возможностью, так как заявки от работодателей были признаны недействительными. Произошло это из-за ошибок во время формирования заявок. Абитуриенты потеряли драгоценное время — и у них «сгорело» право целевого поступления.

— Не все работодатели остались довольны целевым набором: по сути, им предлагалось заключить договор с совершенно незнакомым абитуриентом. Все предложения заказчиков размещались на платформе «Работа России», и стадия знакомства с работодателем и получения направления отсутствует. Абитуриенты в свою очередь рассказывали, что квоты на портале внезапно исчезали либо на них зачислялись другие люди, — рассказала Любовь Духанина.

Никто толком не понял, как конкретно заключать договоры с работодателем и вузом уже после зачисления, — ни поступающие, ни вузы, ни сами работодатели. Поспешно введённая новация породила множество ляпов, считает доцент кафедры журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Александр Чаусов. Проблемы с целевым обучением возникли не сегодня и носят систематический характер.

— Я знаю целевиков, которые в своё время отучились и пошли работать на предприятие, но там к ним выработалось отношение как к случайным людям. Сломана сама логика целевого обучения: человек приходит на предприятие, он отучился за деньги этого работодателя, а ему всё так же говорят, чтобы он забыл всё, чему его учили в вузе. Зачем предприятию в таком случае тратить на это деньги, не совсем понятно. Сейчас вроде начали разговор про некие собеседования, которые работодатель должен проводить перед целевым набором, а кто-то считает, что целевой набор должен быть полностью анонимным", — прокомментировал Александр Чаусов.

Сейчас в подвешенном состоянии находится один из абитуриентов столичного НИЯУ МИФИ. Он рассказал телеграм-каналу SHOT, что в его случае, судя по всему, тоже было нарушение: 30 июля был включён в приказ о зачислении в МИФИ на бюджет, однако уже на следующий день ему сообщили, что произошла ошибка, а на бюджет взяли другого. При этом 25 июля закрылся приём заявлений на целевое обучение во всех университетах Москвы. Для него остались только платные места. В МИФИ сообщили SHOT, что, мол, проблема возникла из-за несоответствия количества мест, которые были выделены Минобрнауки. В университете пояснили, что были вынуждены скорректировать итоги приёма, так как абитуриент не смог бы заключить договор на целевое обучение.

Но, несмотря на проблемы, по 20 самым востребованным направлениям целевого обучения квота всё же увеличилась на 10%.

Вузы не успевают оформлять абитуриентов

Одна из главных проблем вузов в период приёмной кампании — банальная нехватка рук. Абитуриенты жалуются на несвоевременные ответы и реагирование на проблемы. Бывает, что заявления висят на «Госуслугах» довольно долго — и проблема эта возникает не из-за сбоев цифрового приложения, а именно из-за того, что вузы не успевают обрабатывать огромное количество обращений.

По мнению экспертов, возможно, руководству университетов стоит пересмотреть эффективность распределения рабочих ресурсов и привлекать к работе в пиковый период сотрудников на аутсорсе или внутренних совместителей (пусть даже и из числа студентов).

Один из абитуриентов опубликовал свою жалобу на странице Сеченовки в ВК. Он рассказал, что в его случае тоже был нарушен порядок учёта индивидуальных достижений. Как выяснил телеграм-канал SHOT, в начале июля молодой человек подал документы в ординатуру Сеченовки на бюджет по направлению "кардиология". В вузе ему дали расписку о том, что бумаги были приняты в полном объёме. При этом парень имел весомое преимущество — трудовую книжку и справку о деятельности во время пандемии ковида (не менее 30 календарных дней). Это давало молодому человеку 180 дополнительных баллов. 8 августа эти сведения появились на сайте вуза, но уже через неделю, 16 августа, баллы индивидуальных достижений почему-то исчезли. Приёмная комиссия объяснила этот инцидент тем, что в трудовой книжке абитуриента не было информации о ставке, посетовав на невнимательность молодого медика, но важно, что эта деталь была прописана в его трудовом договоре.

Все дальнейшие разбирательства казались бесполезными: приём документов был окончен, в приёмной комиссии указали на халатность самого абитуриента, но парень не сдавался. В итоге история закончилась вроде бы благополучно: на прямой линии в соцсети ВК 20 августа руководитель приёмной комиссии Сеченовки Татьяна Литвинова пообещала, что проблема этого абитуриента будет решена.

— Поражает в этой истории то, как легко представители вузов по всем признакам перекладывают ответственность за серьёзные нарушения и ошибки на самих ребят. Да и синдром вахтёра никто не отменял: некоторые работники приёмных комиссий часами не берут трубку, ссылаясь на свою занятость. При этом предоставлять полную информацию о процессе зачисления — их прямая обязанность, — добавил доцент кафедры журналистики Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого Александр Чаусов.

Таких историй масса: из-за недогляда, невнимательности и равнодушия ребята, которые положили последние несколько лет своей жизни на подготовку к поступлению, в один миг теряют все шансы на бюджет.

Второй шанс на поступление

Скандалы закончились тем, что вузы продлили приём до 29 августа и открыли 5800 добавочных бюджетных мест. Это как раз региональные учебные заведения, которые игнорировали абитуриенты.

В этом году вузы продлили приём до 29 августа и открыли ещё 5800 бюджетных мест. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Эти вузы попросту прошли приёмную кампанию с тотальным недобором — вполне достойные вузы с хорошими специальностями, среди которых много инженерных. Например, в Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники на начальном этапе объявления дополнительного набора было 48 мест для будущих радиоэлектроников. В Омском государственном техническом университете по этой же специальности было 24 свободных места.

Не стоит путать дополнительное зачисление и дополнительный набор. Та же Сеченовка объявляла ранее дополнительное зачисление — и это вполне естественный процесс для любого вуза: некоторые студенты не приносят в приёмную комиссию оригиналы документов или вовсе передумывают учиться по конкретному направлению.

Объявление о дополнительном наборе студентов. Фото © VK / Сеченовский университет

Проблема — в ЕГЭ?

О том, почему приёмная кампания в вузах России в 2024 году сопровождается скандалами и проблемами, Life.ru рассказал сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков. В первую очередь эксперт считает, что ЕГЭ как мерило знаний для поступления неэффективен, ведь есть много случаев, когда ребята с высокими баллами не проходили на бюджет.

— Пока будет действовать система приёма в вузы по сертификатам баллов ЕГЭ, будет много проблем. Получается какая-то неразбериха при поступлении, потому что вузы различных уровней воспринимают сертификаты ЕГЭ как второстепенные документы и на первый план всё-таки выдвигают свои собственные испытания. Во-вторых, они в первую очередь смотрят на победителей всероссийских и международных олимпиад. Потому что им нужны наиболее одарённые дети, а не те, кто при помощи репетиторов и зубрёжки получил баллы ЕГЭ, — пояснил эксперт.

ЕГЭ как мерило знаний для поступления неэффективен, ведь есть много случаев, когда ребята с высокими баллами не проходили на бюджет. Фото © ТАСС / Павел Колядин

Сергей Комков считает, что нужно вернуть в школы классическую систему итоговой аттестации с контрольными, проверочными работами, устными экзаменами и сочинениями. Хотя для широкой общественности ЕГЭ (с его набором критериев, камерами и сложной организацией), наоборот, выступает как блокатор коррупции. Многочисленные сообщения о продаже сертификатов ЕГЭ — это новости о борьбе правоохранительных органов с мошенниками. И, по мнению Рособрнадзора, в этом году количество преступников, которые хотят сорвать куш с родителей и детей, сильно возросло. Конечно же, такие сертификаты, продаваемые через Интернет, — подделка и ни в коем случае нельзя верить подобным предложениям или сообщениям о якобы возможной сдаче ЕГЭ онлайн.

На фоне волнения, боязни сделать ошибочный выбор профессии и не пролететь на поступлении у молодёжи развивается тревожность, считает эксперт.

— Раньше ребята шли на выпускные экзамены с некоторым трепетом, так сказать, с опаской, но в то же время как на праздник, а сегодня они идут на ЕГЭ как на голгофу. Они трясутся и боятся, — сказал Сергей Комков.

Какие специалисты нужны России

— Россия по наследству от Советского Союза стала страной массового высшего образования. Обычное дело, когда в супермаркете директор магазина, менеджеры и даже кассиры имеют высшее образование. Возникает вопрос: нужно ли нам столько специалистов? — рассказал доктор экономических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Николай Межевич.

По его мнению, абитуриентов нужно ориентировать на рабочие специальности, которые давно стали высокооплачиваемыми и гарантируют стабильную работу.

— Надо объяснять ребятам, что рабочие профессии очень престижны, высокооплачиваемы. Например, в Петербурге развито судостроение, и сейчас квалифицированный газосварщик, работающий на госзаказах, получает заработную плату вице-губернаторского уровня. Потому что он уникальный специалист и квалифицированного газосварщика не найти днём с огнём, — рассказал Николай Межевич.

К тому же, по словам Сергея Комкова, активное развитие Болонской системы привело к расцвету коррупции и снижению уровня специалистов.

— Все понимали, что можно получить диплом, особо не напрягаясь и не получая знания, а просто заплатить денежку и получить корочку о высшем образовании, которая якобы будет потом признаваться в Европе, в Америке и вообще по всему миру. Но нас по-наглому обманули. Дипломы российские как не признавались, так и не признаются до сих пор. Я был директором Русского дома в Западной Чехии, жил некоторое время в Европе и прекрасно знаю эту систему, с какими трудностями приходилось сталкиваться нашим выпускникам. Им приходится сдавать дополнительный нострификационный экзамен, — заключил Сергей Комков.

Успешная защита прав через суд

Защититься от произвола в университетах можно: абитуриенты не боятся подавать в суд при нарушении их прав на образование. Например, этим летом студент из Омска в суде добился соблюдения своих прав. Он посчитал, что университет незаконно отказал ему в переводе на бюджет. Суд встал на сторону будущего коллеги (парень учится на юридическом).

Абитуриенты не боятся подавать в суд при нарушении их прав на образование. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

По словам юристов, поток судебных исков от студентов пока ещё не начался, обычно он стартует уже в сентябре, когда заканчивается дополнительный набор и уже окончательно становится ясно, кто поступил, а кому придётся пробовать свои силы в следующем году. Если абитуриент считает, что его права были нарушены, он вправе отстоять свою правоту в суде. И часто бывает так, что Фемида встаёт на сторону молодёжи.

— Наш юрист по образованию специализируется на конкретных ситуациях. Когда абитуриенты или их родители жалуются на нарушение прав при зачислении в то или иное учебное заведение. Таких обращений немного, критерии у вузов разные, в основном всё всегда заканчивалось на разъяснении вуза, — рассказала юрист Галина Бланкова.

Юрист утверждает, что чаще разбирательства абитуриентов, студентов и университетов сводятся к досудебному регулированию. Так или иначе, идеальная картина поступления абитуриента в вуз всё же не должна быть связана с судами и скандалами.

— Если смотреть на судебную и уголовную хронику, мы можем заметить, что порядок наводится — то один ректор, то другой попадает в поле зрения правоохранительных органов. Главное, что проблема не замалчивается, не заметается под ковёр. В этом смысле мы сейчас движемся в правильном направлении, но вопрос о скорости, это уже второй вопрос, — заключил Николай Межевич.

P.S.

Безусловно, по итогам приёмной кампании 2024 года должны быть сделаны соответствующие выводы — самими вузами, абитуриентами, работодателями. Важно «отстать» от высшей школы лет на пять, считает Чаусов, чтобы дать выдохнуть и прийти в себя сложной системе, дождаться каких-то первых результатов реформ, чтобы вводить новые. Проблемой является и непрерывное реформирование.

— Нынешние дети поступают в другой модели, чем их бабушки, и даже чем их родители. Постоянное реформирование не лучшим образом сказывается на качестве образования, — поделился мнением Николай Межевич.

Все опрошенные эксперты сходятся во мнении: необходимо сбалансировать систему распределения и квотирования бюджетных мест, наладить контроль за приёмными комиссиями и оформлением документов, уточнить формальности с партнёрами по целевому набору. И тогда все достойные абитуриенты справедливо получат свои места и образование, а Россия — крепких специалистов для всех сфер.

Авторы Антон Плотников