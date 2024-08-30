МИД Украины неумело оправдался за слова Кулебы о польских землях

Министерство иностранных дел Украины выпустило разъяснение по поводу слов главы ведомства Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» Польши. По заявлению украинского МИД, он не имел в виду территориальные претензии к стране. Это пояснение вышло после того, как высказывания чиновника вызвали бурю негодования в польском обществе.

28 августа, во время форума в Ольштыне, дипломат упомянул о переселении украинцев в рамках операции «Висла» с «украинских территорий». Эти слова были истолкованы как намёк на территориальные претензии, что вызвало критику со стороны польских политиков, включая премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша.

МИД Украины пояснил, что «украинские территории» следует воспринимать как области Польши, где украинцы исторически проживали в значительных количествах. Это уточнение было сделано для устранения недоразумений.