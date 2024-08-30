МИД Украины неумело оправдался за слова Кулебы о польских землях
МИД Украины попытался оправдаться за слова об "украинских территориях" Польши
Министерство иностранных дел Украины выпустило разъяснение по поводу слов главы ведомства Дмитрия Кулебы об «украинских территориях» Польши. По заявлению украинского МИД, он не имел в виду территориальные претензии к стране. Это пояснение вышло после того, как высказывания чиновника вызвали бурю негодования в польском обществе.
28 августа, во время форума в Ольштыне, дипломат упомянул о переселении украинцев в рамках операции «Висла» с «украинских территорий». Эти слова были истолкованы как намёк на территориальные претензии, что вызвало критику со стороны польских политиков, включая премьер-министра Дональда Туска и вице-премьера Владислава Косиняка-Камыша.
МИД Украины пояснил, что «украинские территории» следует воспринимать как области Польши, где украинцы исторически проживали в значительных количествах. Это уточнение было сделано для устранения недоразумений.
Ранее депутат польского парламента Януш Ковальский призвал объявить главу МИД Украины Дмитрия Кулебу персоной нон грата в Польше после его высказываний о Волынской резне. Кулеба заявил, что Украина не будет мешать эксгумации тел жертв резни, и призвал увековечить память украинцев на фоне недавнего сноса памятника бойцам ОУН-УПА в Варшаве.
ТАСС / Stephanie Scarbrough