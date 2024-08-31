СБП и беспилотные трамваи: В Москве начинают работу инновационные проекты по транспорту

В Москве начинают работу несколько инновационных проектов по транспорту. Как рассказал мэр столицы Сергей Собянин, в частности, речь идёт о внедрении СБП для оплаты поездок. Такой способ доступен в метро, МЦК, речном и наземном транспорте.

«Оплата через СБП стала доступна во всех кассах и в 1,7 тыс. автоматов по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платёжный терминал», — написал градоначальник в телеграм-канале.

Мэр Москвы отметил, что система заработала и на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта столицы. Это новшество призвано упростить процесс оплаты проезда и сделать его более удобным для жителей и гостей города.

Кроме того, в Москве стартует второй этап запуска первого в России беспилотного трамвая. Он выйдет на маршрут как с пассажирами, так и без них. Также в столице открыли две цифровые станции Московского транспорта — на "Марьиной Роще" БКЛ и в терминале №1 МГВ Нижегородская. По словам Собянина, цифровой контент для навигационных элементов этих станций загружают дистанционно, меньше чем за минуту. Это позволит пассажирам получать оперативную информацию об изменениях в работе транспорта.