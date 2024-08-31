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31 августа, 00:00

Британские ВМС сообщили о ракетной атаке на судно в Аденском заливе

Британские ВМС сообщили о нападении на судно к востоку от йеменского порта Адена

Британские ВМС сообщили о новом нападении на торговое судно, произошедшем в Аденском заливе. По информации от Управления морских торговых операций Великобритании (UKMTO), всё произошло в 130 морских милях от города Аден в Йемене.

UKMTO сообщает, что судно было атаковано двумя ракетами, экипаж корабля не пострадал. После нападения службы порекомендовали проявлять осторожность при проходе в этом районе Аденского залива.

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Ранее сообщалось, что в Красном море произошло новое нападение на судно. Серия взрывов прогремела примерно в 57 морских милях от йеменского порта Аден 22 августа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OlegRi

Оксана Попова
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