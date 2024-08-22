Британские ВМС сообщили о новой атаке на судно в Красном море, было пять взрывов

В Красном море произошло новое нападение на судно. Серия взрывов прогремела сегодня примерно в 57 морских милях от йеменского порта Аден. Об атаке сообщило Управление морских торговых операций (UKMTO) при ВМС Великобритании.

Всего за довольно короткий промежуток времени возле судна произошло четыре взрыва. По словам капитала корабля, сначала вблизи от судна произошло два взрыва. Позднее он доложил об ещё одном.

«Капитан сообщает о ещё двух взрывах вблизи судна», — говорится в публикации управления в социальной сети X. Там В ВМС добавили, что корабль и экипаж не пострадали, они продолжают движение в порт назначения.