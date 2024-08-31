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31 августа, 01:07

Антонов предупредил, что США аукнется захват дипсобственности России

Антонов: РФ добивается восстановления прав на её захваченную США дипсобственность

31 августа 2017 года Штаты конфисковали российскую дипломатическую собственность в Вашингтоне и Сан-Франциско. С тех пор Россия не оставляет попыток вернуть свои объекты, однако американская позиция остаётся неизменной. В своём заявлении посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал действия США, подчеркнув их пренебрежение международным правом.

Он сообщил, что Москва последовательно поднимает вопрос о возвращении захваченной собственности в переговорах с представителями Белого дома и Госдепартамента. Дипломат отметил, что американские власти отказывают в доступе для оценки состояния недвижимости и не представляют юридически обоснованных аргументов в пользу своих действий.

По словам посла, американская позиция представляет собой не более чем «банальное сведение счетов» и стремление «насолить и отомстить России». Антонов призвал США пересмотреть свою политику, подчеркнув, что созданный прецедент разрушает нормы международного общения и может иметь негативные последствия для США.

«Будем добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение нашей дипломатической недвижимостью. Призываем власти США одуматься. Напоминаем, что Америка располагает самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире. Созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединённым Штатам», — предупредил дипломат.

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Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал новые санкции США против России безрассудными шагами, ведущими к кризису. Он подчеркнул необходимость отказа от долларовой зависимости в международной валютно-финансовой системе, добавив, что Москве безразлично, какие новые санкции готовит США, так как российские власти обеспечат стабильность для своего народа.

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Telegram / Embassy of Russia in the USA / Посольство России в США

Кирилл Сосновских
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