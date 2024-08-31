Антонов предупредил, что США аукнется захват дипсобственности России

31 августа 2017 года Штаты конфисковали российскую дипломатическую собственность в Вашингтоне и Сан-Франциско. С тех пор Россия не оставляет попыток вернуть свои объекты, однако американская позиция остаётся неизменной. В своём заявлении посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов раскритиковал действия США, подчеркнув их пренебрежение международным правом.

Он сообщил, что Москва последовательно поднимает вопрос о возвращении захваченной собственности в переговорах с представителями Белого дома и Госдепартамента. Дипломат отметил, что американские власти отказывают в доступе для оценки состояния недвижимости и не представляют юридически обоснованных аргументов в пользу своих действий.

По словам посла, американская позиция представляет собой не более чем «банальное сведение счетов» и стремление «насолить и отомстить России». Антонов призвал США пересмотреть свою политику, подчеркнув, что созданный прецедент разрушает нормы международного общения и может иметь негативные последствия для США.

«Будем добиваться безусловного восстановления своих прав на пользование и распоряжение нашей дипломатической недвижимостью. Призываем власти США одуматься. Напоминаем, что Америка располагает самой обширной сетью дипломатического присутствия в мире. Созданный Вашингтоном прецедент разрушает правила цивилизованного межгосударственного общения и неизбежно аукнется Соединённым Штатам», — предупредил дипломат.