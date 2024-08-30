Соединённые Штаты достигли критической точки в эскалации украинского конфликта, о чём свидетельствует возможная готовность Вашингтона к нанесению ВСУ ударов по российской территории. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации», — написал он в соцсети Х.