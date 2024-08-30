Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 августа, 15:19

На Западе признали, что «уткнулись в потолок» эскалации украинского конфликта

Бизнесмен Дотком: США достигли последней стадии эскалации в украинском конфликте

Соединённые Штаты достигли критической точки в эскалации украинского конфликта, о чём свидетельствует возможная готовность Вашингтона к нанесению ВСУ ударов по российской территории. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации», — написал он в соцсети Х.

В своём посте Дотком также задался вопросом о том, когда именно Конгресс разрешил американскому лидеру Джо Байдену начать «прямую войну с РФ».

«Это casus belli»: В США рассказали о связанной с ВСУ смертельной ошибке Вашингтона
«Это casus belli»: В США рассказали о связанной с ВСУ смертельной ошибке Вашингтона

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о нежелании Евросоюза воевать с РФ. Вместе с тем он призвал страны ЕС полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по российской территории. По словам дипломата, системы, переданные украинским войскам, «должны использоваться полностью». В Госдуме же считают, что призыв Борреля является безответственным и чудовищным по своим последствиям.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti

Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров