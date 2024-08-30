На Западе признали, что «уткнулись в потолок» эскалации украинского конфликта
Бизнесмен Дотком: США достигли последней стадии эскалации в украинском конфликте
Соединённые Штаты достигли критической точки в эскалации украинского конфликта, о чём свидетельствует возможная готовность Вашингтона к нанесению ВСУ ударов по российской территории. Такое заявление сделал немецко-финский предприниматель, основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.
«Мы достигли последней ступени на лестнице эскалации», — написал он в соцсети Х.
В своём посте Дотком также задался вопросом о том, когда именно Конгресс разрешил американскому лидеру Джо Байдену начать «прямую войну с РФ».
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о нежелании Евросоюза воевать с РФ. Вместе с тем он призвал страны ЕС полностью отменить ограничения на применение ВСУ поставленного оружия по российской территории. По словам дипломата, системы, переданные украинским войскам, «должны использоваться полностью». В Госдуме же считают, что призыв Борреля является безответственным и чудовищным по своим последствиям.
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