Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Хамидов имеет гражданство РФ

В ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» выяснилось, что Хусейн Хамидов, один из новых фигурантов этого дела, переехал в Россию 12 лет назад. По информации, предоставленной РИА «Новости» его дядей, подозреваемый и его семья получили российское гражданство после переезда.

По словам мужчины, подозреваемый уехал с родителями из Таджикистана и осел в России, где семья успешно адаптировалась. На данный момент родственник Хамидова не имеет свежих новостей о племяннике, так как их связь прервалась после переезда.