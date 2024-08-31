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31 августа, 03:16

Новый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Хамидов имеет гражданство РФ

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» получил российское гражданство 12 лет назад

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Фигуранты дела о теракте в «Крокус Сити Холл». Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

В ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» выяснилось, что Хусейн Хамидов, один из новых фигурантов этого дела, переехал в Россию 12 лет назад. По информации, предоставленной РИА «Новости» его дядей, подозреваемый и его семья получили российское гражданство после переезда.

По словам мужчины, подозреваемый уехал с родителями из Таджикистана и осел в России, где семья успешно адаптировалась. На данный момент родственник Хамидова не имеет свежих новостей о племяннике, так как их связь прервалась после переезда.

Стало известно, где задержали новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Стало известно, где задержали новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Ранее стало известно, что 26-летний Умеджон Солиев, фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холл» мог получить российское гражданство. По информации МВД Таджикистана, он давно покинул Душанбе и не зарегистрирован в столице республики.

Кирилл Сосновских
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