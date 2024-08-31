Вашингтон отказался направлять на Украину специалистов для обслуживания F-16

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение не направлять американских подрядчиков для обслуживания военной техники на Украину. Это решение основано на оценке разведывательных служб, которые сочли такую миссию чрезмерно рискованной. В частности, речь шла об обслуживании истребителей F-16, и Вашингтон рассчитывает, что европейские союзники возьмут на себя эту задачу.

Как сообщает The Wall Street Journal, американские чиновники подтвердили, что риск отправки подрядчиков в зону конфликта был признан слишком высоким. В дальнейшем администрация не исключает возможности пересмотра решения, однако в настоящий момент планов по отправке специалистов нет.