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31 августа, 04:15

Вашингтон отказался направлять на Украину специалистов для обслуживания F-16

Администрация президента США Джо Байдена приняла решение не направлять американских подрядчиков для обслуживания военной техники на Украину. Это решение основано на оценке разведывательных служб, которые сочли такую миссию чрезмерно рискованной. В частности, речь шла об обслуживании истребителей F-16, и Вашингтон рассчитывает, что европейские союзники возьмут на себя эту задачу.

Как сообщает The Wall Street Journal, американские чиновники подтвердили, что риск отправки подрядчиков в зону конфликта был признан слишком высоким. В дальнейшем администрация не исключает возможности пересмотра решения, однако в настоящий момент планов по отправке специалистов нет.

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Ранее Польша отказалась от участия в обучении украинских военных на территории Украины. Заместитель министра национальной обороны Павел Залевский сообщил, что Варшава не будет проводить обучение ВСУ в Украине, предпочитая организовать его на территории Европейского союза, где этот процесс будет более эффективным.

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Shutterstock / FOTODOM / ALAN DAVID STAATS

Кирилл Сосновских
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