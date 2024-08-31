Минобороны показало видео уничтожения ударом "Искандера" склада ВСУ под Сумами
МО: Российские войска ударом "Искандера" разгромили склад ВСУ в Сумской области
Российские военные успешно нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил Украины в Сумской области. Этот стратегически важный объект был ликвидирован с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». О результатах операции информирует Министерство обороны Российской Федерации.
Кадры уничтожения склада ракетно-артиллерийского вооружения. Видео © Telegram / Zvezdanews
По данным Минобороны, в результате разведки был обнаружен крупный склад боеприпасов в районе Нижней Сыроватки, примерно в пяти километрах южнее города Сумы. После анализа разведывательных данных и учёта активности украинских националистических формирований в этом районе было принято решение о проведении точечного удара.
После удара на объекте наблюдалась продолжительная детонация и полное выгорание. Средства объективного контроля зафиксировали масштабное разрушение и полное уничтожение склада.
Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе «Ланцет» российских Вооружённых сил нанесли удар по двум боевым машинам пехоты ВСУ в Сумской области, неподалёку от государственной границы. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что в лесополосе у границы было обнаружено скопление техники противника, и барражирующие боеприпасы «Ланцет» успешно поразили цели прямым попаданием.
Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev