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31 августа, 04:00

Минобороны показало видео уничтожения ударом "Искандера" склада ВСУ под Сумами

МО: Российские войска ударом "Искандера" разгромили склад ВСУ в Сумской области

Российские военные успешно нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил Украины в Сумской области. Этот стратегически важный объект был ликвидирован с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». О результатах операции информирует Министерство обороны Российской Федерации.

Кадры уничтожения склада ракетно-артиллерийского вооружения. Видео © Telegram / Zvezdanews

По данным Минобороны, в результате разведки был обнаружен крупный склад боеприпасов в районе Нижней Сыроватки, примерно в пяти километрах южнее города Сумы. После анализа разведывательных данных и учёта активности украинских националистических формирований в этом районе было принято решение о проведении точечного удара.

После удара на объекте наблюдалась продолжительная детонация и полное выгорание. Средства объективного контроля зафиксировали масштабное разрушение и полное уничтожение склада.

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Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе «Ланцет» российских Вооружённых сил нанесли удар по двум боевым машинам пехоты ВСУ в Сумской области, неподалёку от государственной границы. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что в лесополосе у границы было обнаружено скопление техники противника, и барражирующие боеприпасы «Ланцет» успешно поразили цели прямым попаданием.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Denis Kabelev

Кирилл Сосновских
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