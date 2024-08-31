Российские военные успешно нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил Украины в Сумской области. Этот стратегически важный объект был ликвидирован с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». О результатах операции информирует Министерство обороны Российской Федерации.

Кадры уничтожения склада ракетно-артиллерийского вооружения. Видео © Telegram / Zvezdanews

По данным Минобороны, в результате разведки был обнаружен крупный склад боеприпасов в районе Нижней Сыроватки, примерно в пяти километрах южнее города Сумы. После анализа разведывательных данных и учёта активности украинских националистических формирований в этом районе было принято решение о проведении точечного удара.

После удара на объекте наблюдалась продолжительная детонация и полное выгорание. Средства объективного контроля зафиксировали масштабное разрушение и полное уничтожение склада.