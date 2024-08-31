ВС РФ поразили пункт временной дислокации штурмовиков ВСУ в Сумской области
ВС РФ поразили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе населённого пункта Чернетчина Сумской области. Видео с уничтожением техники опубликовало Минобороны РФ. Местоположение цели установила разведка.
ВС РФ поразили расположение ВСУ в районе Сум. Видео © Минобороны РФ
«В результате высокоточного ракетного удара средствами объективного контроля было подтверждено уничтожение двух грузовых автомобилей, двух автомобилей повышенной проходимости, автобуса для перевозки личного состава и до 35 украинских националистов», — сказали там.
Недавно российские военные успешно нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения Вооружённых сил Украины в Сумской области. Этот стратегически важный объект был ликвидирован с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».
Минобороны РФ