Вертолёт Ми-8 пропал с радаров почти сразу после вылета на Камчатке

Вертолёт Ми-8, на борту которого находилось три члена экипажа и 19 пассажиров, пропал с радаров практически сразу после вылета. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Вертолёт забрал туристов с площадки вулкана Вачкажец и пропал с радаров практически сразу после вылета», — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС.

С момента вылета и до того, как вертолёт перестал выходить на связь, экипаж не передавал сообщений о неполадках. Также отмечается, что в зоне, где пропал вертолёт, фиксировалась низкая видимость из-за тумана и моросящих осадков.