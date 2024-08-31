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31 августа, 08:12

Вертолёт Ми-8 пропал с радаров почти сразу после вылета на Камчатке

Вертолёт Ми-8, на борту которого находилось три члена экипажа и 19 пассажиров, пропал с радаров практически сразу после вылета. Об этом сообщили в оперативных службах.

«Вертолёт забрал туристов с площадки вулкана Вачкажец и пропал с радаров практически сразу после вылета», — рассказал собеседник в разговоре с ТАСС.

С момента вылета и до того, как вертолёт перестал выходить на связь, экипаж не передавал сообщений о неполадках. Также отмечается, что в зоне, где пропал вертолёт, фиксировалась низкая видимость из-за тумана и моросящих осадков.

На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться 19 пассажиров
На борту пропавшего на Камчатке вертолёта Ми-8 могли находиться 19 пассажиров

Ранее сообщалось, что на Камчатке пропал вертолёт Ми-8. Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Витязь-аэро».

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Telegram / ВИТЯЗЬ-АЭРО

Мария Любицкая
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