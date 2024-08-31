Маск пообещал раскрыть список преступлений судьи, заблокировавшего X в Бразилии
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Илон Маск пообещал придать огласке все преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса. Именно этот служитель Фемиды заблокировал работу соцсети X в стране. По словам американского предпринимателя, список получился «длинным», и речь идёт о конкретных законах латиноамериканского государства.
«Разумеется, он не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны», — написал Маск в соцсети X.
Ранее сообщалось, что судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился о скорейшей приостановке работы социальной сети X в стране из-за отказа Илона Маска назначить юридического представителя платформы. Это решение было принято на основании судебных документов, так как владелец соцсети не выполнил обязательства, предусмотренные законами страны.