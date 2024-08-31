Маск пообещал раскрыть список преступлений судьи, заблокировавшего X в Бразилии

Илон Маск пообещал придать огласке все преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса. Именно этот служитель Фемиды заблокировал работу соцсети X в стране. По словам американского предпринимателя, список получился «длинным», и речь идёт о конкретных законах латиноамериканского государства.

«Разумеется, он не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны», — написал Маск в соцсети X.