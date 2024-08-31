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31 августа, 08:54

Маск пообещал раскрыть список преступлений судьи, заблокировавшего X в Бразилии

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск пообещал придать огласке все преступления судьи Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораиса. Именно этот служитель Фемиды заблокировал работу соцсети X в стране. По словам американского предпринимателя, список получился «длинным», и речь идёт о конкретных законах латиноамериканского государства.

«Разумеется, он не обязан соблюдать американские законы, но он должен подчиняться законам своей страны», — написал Маск в соцсети X.

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Ранее сообщалось, что судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс распорядился о скорейшей приостановке работы социальной сети X в стране из-за отказа Илона Маска назначить юридического представителя платформы. Это решение было принято на основании судебных документов, так как владелец соцсети не выполнил обязательства, предусмотренные законами страны.

Николай Рюмин
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