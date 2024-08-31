Иран отверг обвинения Украины в причастности КСИР к подготовке военных РФ
Насер Канани. Обложка © ТАСС / ЕРА / AREF TAHERKENAREH
Обвинения СБУ и Офиса генпрокурора Украины в отношении генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в якобы причастности к обучению российских военнослужащих являются необоснованными. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани
«Насер Канани назвал необоснованными обвинения в присутствии иранского военного на Украине с целью обучения российских войск», — говорится в сообщении.
Напомним, 24 августа Киев заочно обвинил генерал-майора КСИР Аббасу Мусе Шарифи Моласареи в якобы подготовке российских военнослужащих, задействованных в зоне СВО. К слову, отношения между странами нельзя назвать спокойными. Например, на Украине уже заявляли о готовности вступить в открытую конфронтацию с Ираном.