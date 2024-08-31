Иран отверг обвинения Украины в причастности КСИР к подготовке военных РФ

Обвинения СБУ и Офиса генпрокурора Украины в отношении генерала иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в якобы причастности к обучению российских военнослужащих являются необоснованными. Об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Насер Канани

«Насер Канани назвал необоснованными обвинения в присутствии иранского военного на Украине с целью обучения российских войск», — говорится в сообщении.