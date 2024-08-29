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29 августа, 09:54

«Пеняйте на себя»: Кулеба нашёл крайних в провалах ВСУ на фронте

Глава МИД Украины Кулеба обвинил бездействие Запада в провалах ВСУ на фронте

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Flickr / MFA Ukraine

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Обложка © Flickr / MFA Ukraine

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с европейскими коллегами обвинил Запад в военных неудачах Киева. Он заявил, что зарубежные партнёры затягивают принятие важных решений, из-за чего украинская армия не способна действовать эффективно.

Вероятно, речь идёт о формальном разрешении бить иностранным оружием по объектам на территории России.

«Те, кого не устраивают успехи Украины, всегда должны помнить: если решений нет, не жалуйтесь на Украину, жалуйтесь на самих себя», — сказал украинский министр.

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Ранее Кулеба отчитался перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область, а после визита в Китай раскрыл "реальную позицию" Киева по переговорам.

Марина Фещенко
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