«Пеняйте на себя»: Кулеба нашёл крайних в провалах ВСУ на фронте

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с европейскими коллегами обвинил Запад в военных неудачах Киева. Он заявил, что зарубежные партнёры затягивают принятие важных решений, из-за чего украинская армия не способна действовать эффективно.

Вероятно, речь идёт о формальном разрешении бить иностранным оружием по объектам на территории России.