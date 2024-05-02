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2 мая, 06:27

Кулеба отрицает достижение договорённостей между РФ и Украиной весной 2022 года

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба отрицает факт достижения договорённостей между Россией и Украиной в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Так, отвечая на вопрос журнала Foreign Policy о возможных уступках РФ в будущем, он упомянул "так называемые соглашения", которые, по его словам, "никогда не существовали".

Более того, Кулеба назвал "успехом российской пропаганды" призывы к Киеву поступиться своими требованиями. По его словам, Украина достаточно пожертвовала, чтобы следовать этой линии.

"Мы воевали достаточно. И мы достойны намного большего уважения, чем разговоры о том, чем ещё мы можем пожертвовать", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.

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Напомним, весной 2022 года в Стамбуле начались российско-украинские переговоры, и их итогом, как бы это ни отрицал Дмитрий Кулеба, стал согласованный документ с обязательствами двух сторон. Однако Киев вышел из диалога. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, за этим стоит Запад, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позднее украинские власти и вовсе юридически запретили вести переговоры с Москвой. По данным Die Welt, вышеназванный документ обязывал Незалежную, в частности, отказаться от нацистской идеологии, вступления в НАТО и вернуть русскому языку статус второго государственного. К слову, даже члены украинской делегации признают, что потенциальная сделка была лучшей из возможных.

Матвей Константинов
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