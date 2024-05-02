Кулеба отрицает достижение договорённостей между РФ и Украиной весной 2022 года

Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба отрицает факт достижения договорённостей между Россией и Украиной в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Так, отвечая на вопрос журнала Foreign Policy о возможных уступках РФ в будущем, он упомянул "так называемые соглашения", которые, по его словам, "никогда не существовали".