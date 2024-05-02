Кулеба отрицает достижение договорённостей между РФ и Украиной весной 2022 года
Дмитрий Кулеба. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба отрицает факт достижения договорённостей между Россией и Украиной в ходе стамбульских переговоров весной 2022 года. Так, отвечая на вопрос журнала Foreign Policy о возможных уступках РФ в будущем, он упомянул "так называемые соглашения", которые, по его словам, "никогда не существовали".
Более того, Кулеба назвал "успехом российской пропаганды" призывы к Киеву поступиться своими требованиями. По его словам, Украина достаточно пожертвовала, чтобы следовать этой линии.
"Мы воевали достаточно. И мы достойны намного большего уважения, чем разговоры о том, чем ещё мы можем пожертвовать", — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Напомним, весной 2022 года в Стамбуле начались российско-украинские переговоры, и их итогом, как бы это ни отрицал Дмитрий Кулеба, стал согласованный документ с обязательствами двух сторон. Однако Киев вышел из диалога. Как подчёркивал президент РФ Владимир Путин, за этим стоит Запад, в том числе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Позднее украинские власти и вовсе юридически запретили вести переговоры с Москвой. По данным Die Welt, вышеназванный документ обязывал Незалежную, в частности, отказаться от нацистской идеологии, вступления в НАТО и вернуть русскому языку статус второго государственного. К слову, даже члены украинской делегации признают, что потенциальная сделка была лучшей из возможных.