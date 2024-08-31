За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 780 человек и РСЗО «Ураган» в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Юг». Об успехах российских бойцов рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

«Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ», — сообщили в министерстве.

Помимо того, противник лишился бронетранспортёра М113, танка, четырёх авто, несколько гаубиц и две станции РЭБ. Также были разбиты два склада боеприпасов противника.