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Регион
31 августа, 09:38

Бойцы «Юга» за сутки уничтожили до 780 военнослужащих ВСУ и РСЗО «Ураган»

За прошедшие сутки ВСУ потеряли до 780 человек и РСЗО «Ураган» в зоне ответственности группировки войск ВС РФ «Юг». Об успехах российских бойцов рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

«Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ», — сообщили в министерстве.

Помимо того, противник лишился бронетранспортёра М113, танка, четырёх авто, несколько гаубиц и две станции РЭБ. Также были разбиты два склада боеприпасов противника.

ВСУ потеряли под Курском более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники
ВСУ потеряли под Курском более 380 военнослужащих и 22 единицы бронетехники

Недавно в Курской области российские войска нанесли значительное поражение недавно появившемуся батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Также были разбиты несколько бронемашин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Николай Рюмин
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