Минобороны: ВС РФ поразили цеха сборки беспилотников ВСУ

По данным ведомства, нашей оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и американская пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS.