Минобороны: ВС РФ поразили цеха сборки беспилотников ВСУ
Российские войска успешно поразили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По данным ведомства, нашей оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и американская пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS.
Ранее уже сообщалось, что ВС РФ успешно нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области. Стратегически важный объект противника был ликвидирован с помощью ракетного комплекса «Искандер-М».
Telegram / Минобороны России