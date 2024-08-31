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Регион
31 августа, 09:24

Минобороны: ВС РФ поразили цеха сборки беспилотников ВСУ

Российские войска успешно поразили цеха сборки беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, нашей оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах. Также был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения и американская пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) М270 MLRS.

Ранее уже сообщалось, что ВС РФ успешно нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области. Стратегически важный объект противника был ликвидирован с помощью ракетного комплекса «Искандер-М».

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Наталья Демьянова
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