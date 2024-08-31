Суд отправил под домашний арест директора Центра международного сотрудничества
Директор Центра международного сотрудничества Надежда Попова в суде в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Суд в Москве отправил директора Центра международного сотрудничества Надежду Попову под домашний арест по делу об организации незаконной миграции. Об этом сообщили в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.
Директор Центра международного сотрудничества Надежда Попова в суде. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Поповой Надежде Юльевне избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 23 суток, до 21 сентября 2024 года», — говорится в сообщении.
В суде отметили, что на период домашнего ареста для Поповой установили определённые запреты и ограничения. Директор Центра международного сотрудничества проходит по уголовным делам о получении взятки и организации незаконной миграции.
Ранее Life.ru писал, что замдиректора Юридического института Российского университета транспорта (МИИТ) Марианну Филиппову арестовали по делу о получении взятки. Женщине грозит до 12 лет колонии и штраф.