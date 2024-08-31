«Нечто очень токсичное»: Трихолог перечислила главные причины выпадения волос

Выпадение волос — это серьёзная проблема, от которой страдают как мужчины, так и женщины. Причин для проявления негативного эффекта может быть множество, главные перечислила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Андреанова. По её словам, на первом месте андрогенетическая алопеция.

«Возникновение болезни обусловлено тем, что даже «капля» мужских половых гормонов действует как нечто очень токсичное на волосяные фолликулы, вызывая их гибель и, как следствие, выпадение волос в определённой зоне (фронтально-теменная зона)», — подчеркнула специалист.

Она рассказала изданию «Вечерняя Москва», что данная болезнь имеет генетическую природу и передаётся по наследству как мужчинам, так и женщинам. Вторая причина — гнёздная алопеция, которая может проявляться как в очаговой форме, так и в тотальной. Это происходит из-за того, что иммунитет человека начинает воспринимать волосы как нечто чужеродное и бороться с ними.

Кроме того, волосы могут выпадать из-за стресса, неправильного питания, ряда заболеваний, например волчанки или псориаза, а также из-за приёма некоторых лекарств, предупредила эксперт. Она порекомендовала не игнорировать симптомы и обращаться к врачу при их появлении.