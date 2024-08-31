ВС России отразили шесть атак ВСУ в приграничных районах Курской области

За минувшие сутки ВС России отразили шесть атак штурмовиков ВСУ в Курской области, сообщило Минобороны. Противник пытался продвинуться в направлении населённых пунктов Борки, Бахтинка, Комаровка, Малая Локня и Матвеевка.

Также сорваны попытки атаковать в сторону Коренево и Малой Локни. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, две бронированные машины и два автомобиля. Ещё один солдат сдался в плен. Тем временем ВС РФ продолжают искать и уничтожать диверсионно-разведывательные группы в лесных массивах приграничья.

«Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение выявленным в течение суток скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад и 1004-й бригады охраны и обеспечения в районах населённых пунктов Апанасовка, Борки, Бяхово, Вишневка, Краснооктябрьское, Кругленькое, Любимовка, Мартыновка, Новоивановка, Новая Сорочина, Плехово, Черкасское Поречное, Русское Поречное, Свердликово и Снагость», — говорится в сообщении.

А в Сумской области целями стали личный состав и техника 21-й, 22-й и 41-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й и 129-й бригад территориальной обороны. Они находились в районе Белополья, Глухова, Кияницы, Ободов, Свессы, Сосновки, Сум, Шалимовки, Шалыгина и Эсмани.