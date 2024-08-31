Появилось видео эпичного разгрома американской РСЗО в Сумской области

Вооружённые силы (ВС) России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив реактивную систему залпового огня (РСЗО) М-270 MLRS американского производства. Видео поражения техники противника поделилось Минобороны России.

«После анализа полученных разведданных было принято решение – нанести удар по позиции американской универсальной пусковой установки ВСУ. В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку», — говорится в сообщении.