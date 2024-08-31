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31 августа, 10:56

Появилось видео эпичного разгрома американской РСЗО в Сумской области

МО РФ опубликовало видео уничтожения американской РСЗО MLRS в Сумской области

Вооружённые силы (ВС) России нанесли ракетный удар по позициям ВСУ в Сумской области, уничтожив реактивную систему залпового огня (РСЗО) М-270 MLRS американского производства. Видео поражения техники противника поделилось Минобороны России.

ВС РФ уничтожили РСЗО М270 MLRS производства США в Сумской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«После анализа полученных разведданных было принято решение – нанести удар по позиции американской универсальной пусковой установки ВСУ. В результате удара высокоточным ракетным вооружением ВС РФ была уничтожена РСЗО MLRS и боевики ВСУ, обслуживающие пусковую установку», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что средства объективного контроля подтвердили уничтожение вражеской РСЗО.

ВС РФ поразили пункт временной дислокации штурмовиков ВСУ в Сумской области
ВС РФ поразили пункт временной дислокации штурмовиков ВСУ в Сумской области

Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ поразили цеха сборки беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны, российские военные также уничтожили американскую пусковую установку РСЗО М270 MLRS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans

Дарья Нарыкова
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