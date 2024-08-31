Учёные вычислили две темы, которые боятся обсуждать психопаты

В ходе исследования поведения 14 канадских преступников-психопатов учёные Стэнфордской лаборатории социальных медиа пришли к выводу, что те чаще всего избегают в разговорах тем семьи и религии. Результаты опубликованы в журнале Legal and Criminological Psychology.

Главная цель исследования заключалась в выявлении черт, которые присущи исключительно психопатам. Так, например, учёным удалось выяснить, что психопаты в разговоре намного чаще остальных упоминают слова, связанные с едой, сексом, деньгами. И, напротив, всячески избегают обсуждений семьи или религии. Именно это, по мнению специалистов, выдаёт их эгоцентризм и отсутствие эмпатии.

Также в ходе исследования выяснилось, что каждое действие психопаты чаще всего стараются рационализировать, вполне осознанно оправдывая свои поступки. Ещё одним отличительным признаком психопатов является использование глаголов в прошедшем времени и добавление в речь слов с отрицательной окраской, что выдаёт их агрессивную натуру.