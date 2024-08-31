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31 августа, 11:28
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В Щёлкове неадекваты «развлекались» на дороге и решили напасть на свадебный автобус, пострадали дети

В Подмосковье четверо вооружённых мужчин напали на свадебный автобус с детьми

Микроавтобус, на который напали неадекваты в Подмосковье, и их внедорожник. Обложка © VK / Максим Сироткин

Микроавтобус, на который напали неадекваты в Подмосковье, и их внедорожник. Обложка © VK / Максим Сироткин

В подмосковном Щёлкове группа агрессивных мужчин напала на микроавтобус, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Неадекваты на дорогом японском внедорожнике остановили транспортное средство и после недолгой ссоры разбили окно. Осколки ранили несколько пассажиров, в том числе детей.

Нападение на микроавтобус в Подмосковье. Видео © VK / СЕРЬЁЗНЫЕ СОБЫТИЯ

«После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшим оказана помощь», — написала Волк в телеграм-канале.

Буянов задержали, ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Подмосковный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Как пишет «Газета.ru», микроавтобус был заказан для свадьбы. По словам родственницы невесты, вооружённые хамы на внедорожнике намеренно «развлекались» на дороге: подрезали другие машины, даже самосвал. Женщина отметила, что пострадавшие дети шокированы произошедшем.

«В основном пострадали дети, они сидели у окон... Шок и испуг, думаю, пройдут нескоро. Да и как всё это объяснить ребенку? Какие-то дядьки с пистолетами с дубинками нападают на автобус», — заключила она.

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Ранее в Химках неизвестный избил инвалида, в котором он увидел педофила. Мужчина заметил, как 20-летний парень с интеллектом ребёнка общается с детьми и набросился на него с кулаками. Родители знают об особенностях пострадавшего и не мешают их дружбе. Буяна ищут.

Матвей Константинов
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