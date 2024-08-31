В Щёлкове неадекваты «развлекались» на дороге и решили напасть на свадебный автобус, пострадали дети
В Подмосковье четверо вооружённых мужчин напали на свадебный автобус с детьми
Микроавтобус, на который напали неадекваты в Подмосковье, и их внедорожник. Обложка © VK / Максим Сироткин
В подмосковном Щёлкове группа агрессивных мужчин напала на микроавтобус, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Неадекваты на дорогом японском внедорожнике остановили транспортное средство и после недолгой ссоры разбили окно. Осколки ранили несколько пассажиров, в том числе детей.
Нападение на микроавтобус в Подмосковье. Видео © VK / СЕРЬЁЗНЫЕ СОБЫТИЯ
«После инцидента злоумышленники скрылись с места происшествия. Пострадавшим оказана помощь», — написала Волк в телеграм-канале.
Буянов задержали, ими оказались четверо мужчин в возрасте от 24 до 33 лет. Подмосковный Следком сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». Как пишет «Газета.ru», микроавтобус был заказан для свадьбы. По словам родственницы невесты, вооружённые хамы на внедорожнике намеренно «развлекались» на дороге: подрезали другие машины, даже самосвал. Женщина отметила, что пострадавшие дети шокированы произошедшем.
«В основном пострадали дети, они сидели у окон... Шок и испуг, думаю, пройдут нескоро. Да и как всё это объяснить ребенку? Какие-то дядьки с пистолетами с дубинками нападают на автобус», — заключила она.
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