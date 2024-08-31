Прямое попадание: Украинский бронемобиль Humvee подорвали FPV-дроном в Курской области
МО: ВС РФ с помощью FPV-дрона уничтожили бронемобиль Humvee в Курской области
В приграничье Курской области российские военные прямым попаданием FPV-дрона уничтожили бронеавтомобиль Humvee ВСУ. Соответствующими кадрами поделилась пресс-служба Минобороны России в телеграм-канале.
Уничтожение Humvee в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
Как подчеркнули в ведомстве, в рамках разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск ВС РФ «Север» обнаружили перемещение украинской техники в приграничной зоне. После анализа разведданных было принято решение нанести точечный удар по цели.
«В результате прямого попадания FPV-дрона бронеавтомобиль Humvee боевиков ВСУ был уничтожен», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее сообщалось, что ВС РФ успешно нанесли удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Сумской области. Стратегически важный объект противника был ликвидирован с помощью ракетного комплекса «Искандер-М».
Кадр из видео Telegram / Минобороны России