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31 августа, 12:23

Беспокойное ёрзанье и пристрастие к телефону оказались полезны для здоровья, пишут СМИ

The Sun: Пропуск завтрака и пристрастие к телефону может помочь здоровью

Залипание в ленту телефона, отказ от завтрака и другие вредные привычки могут положительно влиять на здоровье человека, пишет издание The Sun. Согласно исследованию учёных, то же пристрастие к смартфону расширяет круг социального взаимодействия и помогает завести знакомства. Особенно это полезно для стариков: с помощью гаджетов они чувствуют себя менее одиноко.

А отсутствие завтрака в рационе полезно при интервальном голодании, улучшает артериальное давление и снижает уровень холестерина в крови. Кроме того, не такими вредными оказались и разные проявления беспокойства — топание ногой или ёрзанье. Выяснилось, что это помогает тратить больше калорий, снять стресс и поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы.

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Недавно Life.ru рассказывал, что размер дисплея электронных гаджетов напрямую влияет на здоровье органов зрения. Именно поэтому при выборе между планшетом и смартфоном, особенно для чтения, предпочтение стоит отдавать первому варианту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

Николай Рюмин
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