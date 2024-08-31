После вторжения ВСУ в Курскую область многие западные политики поддержали действия Киева, однако простой народ не разделяет позиции чиновников. Итальянский журналист Пьетро Страмецци рассказал, что его сограждане отвернулись от Украины и Владимира Зеленского из-за военных преступлений.

«Итальянцы в Европе больше всех поддерживают Россию. Сейчас [ВСУ] убивают постоянно мирных жителей. Так что даже те итальянцы, которые раньше поддерживали Зеленского, выступают против него», — заявил собеседник «Царьграда».

Кроме того, по его словам, итальянцы выступают против того, чтобы их оружие использовалось Украиной не для обороны, а для атаки на территорию России. Тем более что нападение на Курскую область совершено ради того, чтобы вынудить Запад предоставить больше оружия Киеву, уверен журналист.