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31 августа, 13:05

«Убивают мирных жителей»: В Италии потрясены жестокостью ВСУ в Курской области

Итальянский журналист Страмецци: ВСУ постоянно убивают мирных жителей

После вторжения ВСУ в Курскую область многие западные политики поддержали действия Киева, однако простой народ не разделяет позиции чиновников. Итальянский журналист Пьетро Страмецци рассказал, что его сограждане отвернулись от Украины и Владимира Зеленского из-за военных преступлений.

«Итальянцы в Европе больше всех поддерживают Россию. Сейчас [ВСУ] убивают постоянно мирных жителей. Так что даже те итальянцы, которые раньше поддерживали Зеленского, выступают против него», — заявил собеседник «Царьграда».

Кроме того, по его словам, итальянцы выступают против того, чтобы их оружие использовалось Украиной не для обороны, а для атаки на территорию России. Тем более что нападение на Курскую область совершено ради того, чтобы вынудить Запад предоставить больше оружия Киеву, уверен журналист.

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Ранее подлый замысел НАТО в Курской области раскрыл американский журналист Джон Вароли. По мнению эксперта, это психологическая атака Запада с целью выставить Россию слабой.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Борис Эльфанд
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