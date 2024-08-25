Психологическая атака: Подлый замысел НАТО в Курской области раскрыл американский журналист
Журналист Вароли: НАТО хочет выставить Россию слабой
После вторжения украинских войск на территорию Курской области туда слетелись западные журналисты. Однако вместо объективного освещения ситуации весь мир стал свидетелем предвзятого отношения. Иностранная пресса не показала ни дома, разрушенные ВСУ, ни пострадавших мирных жителей.
Причину этого явления раскрыл американский журналист Джон Вароли. Он рассказал «Царьграду», что проникновение в Курскую область является элементом психологической атаки против русского народа. Подлый замысел НАТО и в целом западных спецслужб, по его мнению, заключается в стремлении выставить Россию слабой.
«Я считаю, что это часть плана нашей разведки, а также европейских и других спецслужб стран НАТО. Цель какая? Они хотят показать всем: посмотрите, мол, насколько якобы слаба Россия. Ещё чуть-чуть — и мы победим Россию. Ещё чуть-чуть…» — заявил журналист из США.
Ранее американская газета Washington Post выложила репортаж из Суджи, куда её корреспонденты отправились вместе с украинскими военными. Кроме того, в Курскую область сумели попасть работники итальянских СМИ Симоне Траини и Стефани Баттистини. ФСБ по этому факту возбудила уголовное дело. Отвечать за это пришлось послу Италии Чечилии Пиччони, которой выразили в МИД РФ решительный протест. Как отметили в МИД РФ, выпущенные журналистами материалы искажали факты, переворачивая действительность «с ног на голову».
Pixabay / danzig_hamburg