После вторжения украинских войск на территорию Курской области туда слетелись западные журналисты. Однако вместо объективного освещения ситуации весь мир стал свидетелем предвзятого отношения. Иностранная пресса не показала ни дома, разрушенные ВСУ, ни пострадавших мирных жителей.

Причину этого явления раскрыл американский журналист Джон Вароли. Он рассказал «Царьграду», что проникновение в Курскую область является элементом психологической атаки против русского народа. Подлый замысел НАТО и в целом западных спецслужб, по его мнению, заключается в стремлении выставить Россию слабой.