На Западе предупредили Киев об опасности из-за атаки на Курскую область
WP: Провал ВСУ у Курского приграничья приведёт к потере войск и территорий
Провал ВСУ в Курской области приведёт к потере не только живой силы, но и территорий. Об этом пишет The Washington Post.
«Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск», — говорится в материале.
Также, по мнению экспертов, украинским военным не удастся долгое время удерживать позиции. При этом вернуть потерянные из-за переброса войск под Курскую область территории на восточном направлении уже не удастся.
Напомним, 6 августа украинские войска попытались совершить прорыв в Курской области. ВС России ведут с ними бои и уничтожают противника в приграничных районах. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение под Курском было необходимо для того, чтобы оттянуть российские войска с других участков фронта, в частности из ДНР. Однако ВС РФ уверенно продвигаются по всей линии фронта, освобождая всё новые и новые населённые пункты. Согласно данным Минобороны РФ, украинская армия потеряла 8 тысяч военных за весь период боевых действий в курском приграничье.
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