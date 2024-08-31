На Западе предупредили Киев об опасности из-за атаки на Курскую область

Провал ВСУ в Курской области приведёт к потере не только живой силы, но и территорий. Об этом пишет The Washington Post.

«Если дерзкий план главкома ВСУ Александра Сырского провалится, то Украина может потерять многих хорошо подготовленных солдат и множество западного вооружения, которое она использует в Курской области, а также и земли на востоке своей территории, где российские войска, превосходящие украинские по количеству, упорно продолжают наступление на ключевой транзитный узел Красноармейск», — говорится в материале.