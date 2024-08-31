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Регион
31 августа, 13:30

«Ради этого не умирают»: Политолог объяснил, почему бойцы ВСУ массово сдаются в плен

Политолог Казаков: Бойцы ВСУ перестали верить в победу

Многие бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен Армии России. По словам политолога Александра Казакова, в последнее время их число растёт по экспоненте. В чём причина данного феномена, эксперт объяснил в беседе с «Царьградом».

«Они перестали верить в то, что могут победить. А если боец в окопе в победу не верит, он неизбежно задаёт себе простой вопрос: ради чего, мол, тогда я умираю? Ради какой-то версии поражения? Ради этого не умирают», — подчеркнул политолог.

Казаков уверен, что в этом плане Россия уже одержала победу, однако теперь важно её удержать, чтобы у ВСУ не возродилась надежда. По его словам, Украина пошла на авантюру в Курской области как раз, чтобы вернуть себе надежду на победу, но этот план не сработал.

ВСУ за время боёв в Курской области потеряли свыше 8 тысяч бойцов
ВСУ за время боёв в Курской области потеряли свыше 8 тысяч бойцов

Ранее военный обозреватель подчеркнул, что авантюра Владимира Зеленского в Курской области превратилась в анекдот. По его словам, ВСУ не достигли поставленных целей, зато получили поражение в Донбассе.

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Freepik

Борис Эльфанд
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