«Ради этого не умирают»: Политолог объяснил, почему бойцы ВСУ массово сдаются в плен

Многие бойцы ВСУ добровольно сдаются в плен Армии России. По словам политолога Александра Казакова, в последнее время их число растёт по экспоненте. В чём причина данного феномена, эксперт объяснил в беседе с «Царьградом».

«Они перестали верить в то, что могут победить. А если боец в окопе в победу не верит, он неизбежно задаёт себе простой вопрос: ради чего, мол, тогда я умираю? Ради какой-то версии поражения? Ради этого не умирают», — подчеркнул политолог.

Казаков уверен, что в этом плане Россия уже одержала победу, однако теперь важно её удержать, чтобы у ВСУ не возродилась надежда. По его словам, Украина пошла на авантюру в Курской области как раз, чтобы вернуть себе надежду на победу, но этот план не сработал.