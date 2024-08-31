Причал морского терминала в Калининградской области принял первый паром «Антей»

Причал морского терминала, строящегося в городе Пионерском, принял первый грузопассажирский паром, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он отметил, что регион ждал этого события несколько лет.

Паром «Антей», пришвартовавшийся к причалу в Калининградской области. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

«Причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский «Антей». С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него», — написал чиновник в телеграм-канале.

Новый причал в Калининградской области. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Врио главы региона отметил, что это также важно для самого Пионерского, который может стать портом. Когда терминал откроют, он сможет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год. Беспрозванных подчеркнул, что совершить такой большой шаг в обеспечении транспортной безопасности было бы невозможно без поддержки президента России Владимира Путина.