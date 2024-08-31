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31 августа, 13:26

Причал морского терминала в Калининградской области принял первый паром «Антей»

Паром, пришватовавшийся к причалу в Калининграде. Обложка © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Паром, пришватовавшийся к причалу в Калининграде. Обложка © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Причал морского терминала, строящегося в городе Пионерском, принял первый грузопассажирский паром, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Он отметил, что регион ждал этого события несколько лет.

Паром «Антей», пришвартовавшийся к причалу в Калининградской области. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Паром «Антей», пришвартовавшийся к причалу в Калининградской области. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

«Причал морского терминала в Пионерском принял первый паром, грузопассажирский «Антей». С ним пилотно отработали буксировку, лоцманскую проводку и организацию движения большегрузов на судно и с него», — написал чиновник в телеграм-канале.

Новый причал в Калининградской области. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Новый причал в Калининградской области. Фото © Telegram / Алексей Беспрозванных. Калининград

Врио главы региона отметил, что это также важно для самого Пионерского, который может стать портом. Когда терминал откроют, он сможет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год. Беспрозванных подчеркнул, что совершить такой большой шаг в обеспечении транспортной безопасности было бы невозможно без поддержки президента России Владимира Путина.

Начали проектировать участок между автодорогой Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и трассой М-2 "Крым"
Начали проектировать участок между автодорогой Варшавское шоссе — Андреевское — Яковлево и трассой М-2 "Крым"

Ранее в Крыму открыли новую четрёхполосную дорогу от Симферополя до западного побережья полуострова — Симферополь-Евпатория-Мирный. Новый участок позволит значительно сократить время в пути, увеличить пропускную способность трассы и разгрузить от транзитного транспорта населённые пункты. Работы длились три года.

Матвей Константинов
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