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31 августа, 14:11

На Украине конференция по онкологии превратилась в шабаш с хороводами и танцами на столах

В Ровно работники онкологического центра устроили танцы на столах на конференции

В городе Ровно на западе Украины разгорелся скандал. Недавно там прошла научная конференция, где обсуждалось лечение людей с онкологическими заболеваниями. Но, вероятно, повестка показалась участникам настолько грустной, что они решили поднять себе настроение и превратили серьёзное мероприятие в шабаш. Разговоры о страждущих закончились танцами на столах и хороводами.

В Ровно научная конференция по онкологии переросла в танцы на столах. Видео © Telegram / ITV media group | Новости Ровно

В Сети появились видео с закрытой вечеринки, которую устроили работники областного онкологического центра. Медики как ни в чём не бывало отжигают и веселятся. Кто-то для разнообразия даже решил станцевать с информационным плакатом. Что так развеселило украинских онкологов — загадка. К слову, глава Ровенской ОВА Александр Коваль уже заявил, что танцевать на столах нельзя, и пообещал «кадровые решения».

«Меня, как и многих, возмутило видео, которое на днях появилось в Сети. Такое недостойное поведение требует соответствующих кадровых решений. И они уже скоро будут», — написал он в телеграм-канале.

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Ранее на Украине прошла не менее скандальная «голая вечеринка» с танцами в неглиже и матерными песнями. Местные жители были крайне недовольны перформансом.

Обложка ©

Telegram / ITV media group | Новости Ровно

Никита Осипов
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