На Украине конференция по онкологии превратилась в шабаш с хороводами и танцами на столах

В городе Ровно на западе Украины разгорелся скандал. Недавно там прошла научная конференция, где обсуждалось лечение людей с онкологическими заболеваниями. Но, вероятно, повестка показалась участникам настолько грустной, что они решили поднять себе настроение и превратили серьёзное мероприятие в шабаш. Разговоры о страждущих закончились танцами на столах и хороводами.

В Ровно научная конференция по онкологии переросла в танцы на столах. Видео © Telegram / ITV media group | Новости Ровно

В Сети появились видео с закрытой вечеринки, которую устроили работники областного онкологического центра. Медики как ни в чём не бывало отжигают и веселятся. Кто-то для разнообразия даже решил станцевать с информационным плакатом. Что так развеселило украинских онкологов — загадка. К слову, глава Ровенской ОВА Александр Коваль уже заявил, что танцевать на столах нельзя, и пообещал «кадровые решения».

«Меня, как и многих, возмутило видео, которое на днях появилось в Сети. Такое недостойное поведение требует соответствующих кадровых решений. И они уже скоро будут», — написал он в телеграм-канале.