На Украине прошла своя "голая вечеринка" с танцами в неглиже и матерными песнями
В Сети появилось видео с украинской "голой вечеринкой" на курорте в Закарпатье
По Сети разлетелось видео с украинской версией "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой — выступлением дуэта в гостинице "Рождество" на закарпатском курорте Драгобрат. Однако мероприятие вышло отнюдь не светское: едва прикрытые мужчины пели матерные песни, выплясывая перед зрительным залом.
На Украине прошла своя "голая вечеринка" с танцами в неглиже и матерными песнями. Видео © Telegram / Віталій Глагола (official)
Официальных комментариев от властей не поступало. Судя по реакциям в социальных сетях, местные жители крайне недовольны перформансом.
Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей засветились в том числе очень известные люди, например, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Скандальное мероприятие возмутило общественников, и они потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, досталось и самому "Мутабору": по решению суда его работу остановили на 90 дней, а вчера, 27 января, против заведения и Ивлеевой подали новый иск. Так, общественник из Тюмени требует от них миллиард рублей.
Telegram / Віталій Глагола (official)