На Украине прошла своя "голая вечеринка" с танцами в неглиже и матерными песнями

По Сети разлетелось видео с украинской версией "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой — выступлением дуэта в гостинице "Рождество" на закарпатском курорте Драгобрат. Однако мероприятие вышло отнюдь не светское: едва прикрытые мужчины пели матерные песни, выплясывая перед зрительным залом.