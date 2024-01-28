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28 января, 09:21

На Украине прошла своя "голая вечеринка" с танцами в неглиже и матерными песнями

В Сети появилось видео с украинской "голой вечеринкой" на курорте в Закарпатье

По Сети разлетелось видео с украинской версией "почти голой вечеринки" Насти Ивлеевой — выступлением дуэта в гостинице "Рождество" на закарпатском курорте Драгобрат. Однако мероприятие вышло отнюдь не светское: едва прикрытые мужчины пели матерные песни, выплясывая перед зрительным залом.

На Украине прошла своя "голая вечеринка" с танцами в неглиже и матерными песнями. Видео © Telegram / Віталій Глагола (official)

Официальных комментариев от властей не поступало. Судя по реакциям в социальных сетях, местные жители крайне недовольны перформансом.

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Напомним, "почти голая вечеринка" Насти Ивлеевой отгремела в московском клубе Mutabor в ночь на 21 декабря. Среди гостей засветились в том числе очень известные люди, например, Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Ксения Собчак. Скандальное мероприятие возмутило общественников, и они потребовали проверить блогершу на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Кроме того, досталось и самому "Мутабору": по решению суда его работу остановили на 90 дней, а вчера, 27 января, против заведения и Ивлеевой подали новый иск. Так, общественник из Тюмени требует от них миллиард рублей.

Обложка ©

Telegram / Віталій Глагола (official)

Матвей Константинов
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