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25 августа, 16:33

Отказалась вставать и выставила средний палец: Львовская чиновница публично унизила гимн Украины

Во Львове уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна

Львовская чиновница отказалась встать во время гимна Украины. Обложка © Telegram / Политика страны

Львовская чиновница отказалась встать во время гимна Украины. Обложка © Telegram / Политика страны

Во Львове сотрудница областной военной администрации (ОВА) попала под увольнение после отказа встать во время исполнения гимна Украины. Инцидент произошёл 23 августа — в этот день в стране праздновался День государственного флага. Женщина сначала проигнорировала подошедших к ней волонтёров в национальных костюмах, а затем показала средний палец на камеру, сообщает местное издание «Страна».

«Такие действия недопустимы не для государственных чиновников, а для украинцев в целом», — заявил руководитель департамента внутренней политики Львовской областной администрации Юрий Горун.

По имеющимся данным, женщина, которую зовут Лидии Токарева (Данько) занимала должность ведущего специалиста отдела информационной политики Львовской ОВА и по совместительству являлась сотрудницей Львовского национального университета им. Ивана Франко.

Как затем рассказали общественники, опубликовавшие видеоролик, женщина проигнорировала просьбы встать во время гимна, а затем рассмеялась активистам в лицо. После того как разгорелся скандал, её уволили.

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Ранее Life.ru писал о мужчине из Одессы, который смог отбиться от назойливых сотрудников ТЦК только при помощи пистолета. Также сообщалось о случае на одесском рынке, где боевые женщины при виде одетых «по форме» шустро оторвались от покупок и чуть ли не кулаками стали прогонять «тцкашников» вон. А до этого военкомов вовсе силой выгнали из общественного транспорта.

Мария Любицкая
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