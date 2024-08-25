Отказалась вставать и выставила средний палец: Львовская чиновница публично унизила гимн Украины
Во Львове уволили чиновницу, отказавшуюся встать во время гимна
Львовская чиновница отказалась встать во время гимна Украины. Обложка © Telegram / Политика страны
Во Львове сотрудница областной военной администрации (ОВА) попала под увольнение после отказа встать во время исполнения гимна Украины. Инцидент произошёл 23 августа — в этот день в стране праздновался День государственного флага. Женщина сначала проигнорировала подошедших к ней волонтёров в национальных костюмах, а затем показала средний палец на камеру, сообщает местное издание «Страна».
«Такие действия недопустимы не для государственных чиновников, а для украинцев в целом», — заявил руководитель департамента внутренней политики Львовской областной администрации Юрий Горун.
По имеющимся данным, женщина, которую зовут Лидии Токарева (Данько) занимала должность ведущего специалиста отдела информационной политики Львовской ОВА и по совместительству являлась сотрудницей Львовского национального университета им. Ивана Франко.
Как затем рассказали общественники, опубликовавшие видеоролик, женщина проигнорировала просьбы встать во время гимна, а затем рассмеялась активистам в лицо. После того как разгорелся скандал, её уволили.
Ранее Life.ru писал о мужчине из Одессы, который смог отбиться от назойливых сотрудников ТЦК только при помощи пистолета. Также сообщалось о случае на одесском рынке, где боевые женщины при виде одетых «по форме» шустро оторвались от покупок и чуть ли не кулаками стали прогонять «тцкашников» вон. А до этого военкомов вовсе силой выгнали из общественного транспорта.