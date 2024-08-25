Отказалась вставать и выставила средний палец: Львовская чиновница публично унизила гимн Украины

Во Львове сотрудница областной военной администрации (ОВА) попала под увольнение после отказа встать во время исполнения гимна Украины. Инцидент произошёл 23 августа — в этот день в стране праздновался День государственного флага. Женщина сначала проигнорировала подошедших к ней волонтёров в национальных костюмах, а затем показала средний палец на камеру, сообщает местное издание «Страна».

«Такие действия недопустимы не для государственных чиновников, а для украинцев в целом», — заявил руководитель департамента внутренней политики Львовской областной администрации Юрий Горун.

По имеющимся данным, женщина, которую зовут Лидии Токарева (Данько) занимала должность ведущего специалиста отдела информационной политики Львовской ОВА и по совместительству являлась сотрудницей Львовского национального университета им. Ивана Франко.