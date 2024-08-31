В Курскую область доставлено 3,7 тысячи тонн гуманитарной помощи

Жителей приграничных районов Курской области продолжает поддерживать вся страна: из регионов поступают продукты, лекарства и прочие нужные вещи. За время чрезвычайной ситуации (ЧС) в регион прибыло 150 гуманитарных конвоев, которые доставили более 3,5 тысячи тонн грузов, сообщает пресс-служба МЧС России.

«За сутки 13 автомобильными колоннами в Курскую область доставлено более 265 тонн груза гуманитарной помощи. За всё время реагирования на ЧС в регион прибыли 150 гуманитарных конвоев, которые доставили 3700 тонн гуманитарных грузов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи с действием режима ЧС в Курской области продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим соотечественникам.