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Регион
31 августа, 13:33

В Курскую область доставлено 3,7 тысячи тонн гуманитарной помощи

Жителей приграничных районов Курской области продолжает поддерживать вся страна: из регионов поступают продукты, лекарства и прочие нужные вещи. За время чрезвычайной ситуации (ЧС) в регион прибыло 150 гуманитарных конвоев, которые доставили более 3,5 тысячи тонн грузов, сообщает пресс-служба МЧС России.

«За сутки 13 автомобильными колоннами в Курскую область доставлено более 265 тонн груза гуманитарной помощи. За всё время реагирования на ЧС в регион прибыли 150 гуманитарных конвоев, которые доставили 3700 тонн гуманитарных грузов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в связи с действием режима ЧС в Курской области продолжаются выплаты финансовой помощи пострадавшим соотечественникам.

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Ранее Life.ru рассказывал, что армия Украины обстреливает дома мирного населения Курской области реактивными снарядами со шрапнелью. Каждая ракета имеет в себе почти десять тысяч шариков, которые решетят машины, стены и коммуникации.

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ТАСС / ЕРА

Наталья Демьянова
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