Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 14:12

Под Тулой накрыли фабрику, травившую кошек и собак «свинцовым» кормом

Обыски прошли на фабрике корма под Тулой после массового отравления питомцев

Корм фирмы Chammy. Обложка © Mash

Корм фирмы Chammy. Обложка © Mash

На фабрике кормов для животных в тульской деревне Чернятино прошли обыски после массового отравления домашних питомцев. Исследование показало повышенное содержание свинца в продукте, сообщает Mash.

Полицейские нагрянули на производство после обращений хозяев отравленных собак и кошек. Корм компании Chammy, принадлежащей ООО «Форсаж», люди покупали в интернете. После такого перекуса зверята попадали к ветеринару со рвотой и поносом.

Содержание свинца выявила независимая экспертиза. Теперь работа предприятия приостановлена.

Российских собак от металла в корме Pedigree спасли санкции
Российских собак от металла в корме Pedigree спасли санкции

Недавно с этим брендом уже вспыхивал скандал. В тот раз в опалу попал только корм для кошек со вкусом рыбы, курицы и говядины. В этих подвидах питания также обнаружили недопустимое количество свинца в составе.

Николай Рюмин
  • Новости
  • МВД РФ
  • Животные
  • Происшествия
  • Тульская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров