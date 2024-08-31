Под Тулой накрыли фабрику, травившую кошек и собак «свинцовым» кормом

На фабрике кормов для животных в тульской деревне Чернятино прошли обыски после массового отравления домашних питомцев. Исследование показало повышенное содержание свинца в продукте, сообщает Mash.

Полицейские нагрянули на производство после обращений хозяев отравленных собак и кошек. Корм компании Chammy, принадлежащей ООО «Форсаж», люди покупали в интернете. После такого перекуса зверята попадали к ветеринару со рвотой и поносом.

Недавно с этим брендом уже вспыхивал скандал. В тот раз в опалу попал только корм для кошек со вкусом рыбы, курицы и говядины. В этих подвидах питания также обнаружили недопустимое количество свинца в составе.