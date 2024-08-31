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31 августа, 14:18

Чудом уцелевшим во время мото-шоу в Новгороде байкером оказался чемпион Кубка России

Пострадавшим на шоу Великом Новгороде байкером оказался чемпион Кубка РФ Орехов

Алексей Орехов. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexey_orehov88

Алексей Орехов. Обложка Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexey_orehov88

Чемпион Кубка России по суперкроссу Алексей Орехов является байкером, пролетевшим мимо трамплина во время мото-шоу в Великом Новгороде. Об этом сообщает SHOT.

Падение байкера Орехова в Великом Новгороде. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, мотоциклист отделался незначительными ушибами, а после осмотра медиков от госпитализации отказался — вместе с другими зрителями сидит на трибуне и смотрит шоу.

Алексей Орехов — из подмосковного Воскресенска, мотокроссом начал заниматься в пять лет — вдохновился примером своего отца. В 1997 году выиграл всероссийские соревнования среди детей, это была его первая победа. Во взрослом возрасте неоднократно становился победителем разных соревнований: в 2007-м стал победителем Кубка России, в 2010-м — призёр Кубка России по мотокроссу, в 2011-м — призёр Кубка России по суперкроссу, в 2015-м — чемпион России по питбайкам.

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Напомним, ранее в Великом Новгороде байкер пролетел трамплин и чуть не разбился перед зрителями. Мотоциклист неточно рассчитал точку приземления и упал на землю, но остался жив.

Дарья Нарыкова
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