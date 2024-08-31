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31 августа, 14:56

Россиянам раскрыли, какие подарки для учителя можно расценивать как взятку

РИА «ФедералПресс»: Подарки от 3 тыс. рублей можно расценивать как взятку учителю

В России существует традиция на 1 Сентября дарить учителям цветы. Однако далеко не все родители покупают букеты, некоторые предпочитают делать иные подарки. И в этом случае очень важно не нарушить закон. Какие презенты можно расценивать как взятку, рассказывает РИА «ФедералПресс».

Вообще в России минимальная сумма взятки — 100 рублей, однако если речь идёт о добровольном дарении, то цена подарка для учителя не должна превышать три тысячи рублей. Иные случаи, например ювелирные украшения, путёвки на отдых или оплата обучения, будут считаться коррупцией. В любом случае очень важно ничего не просить за презент.

«При вручении подарка особенно важно не просить ничего взамен — особенного отношения именно к этому классу, завышения оценок, общения учителя с родителями во внеурочное время, проведения дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ или ЕГЭ или обучения во время продлёнки. Презент должен быть полностью безвозмездным», — указывает издание.

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Кстати, россияне придумали хитрый способ экономии на цветах учителям 1 Сентября. Согласно опросу, большинство респондентов скидываются всем классом на один общий букет.

Обложка ©

Freepik

Борис Эльфанд
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