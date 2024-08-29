Россияне придумали хитрый способ экономии на букетах учителям 1 Сентября
Kp.ru: 39% россиян дарят учителю один букет от класса на 1 Сентября
Не секрет, что из-за давней традиции дарить учителям букеты на 1 Сентября многие продавцы взвинчивают цены на цветы ко Дню знаний. Однако россияне придумали хитрый способ экономии денежных средств. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого kp.ru.
Так, 39% участников исследования подчеркнули, что подарят учителю один букет от всего класса. Они не видят смысла покупать много цветов, потому что это и дорого, и неудобно для самого педагога, который всё равно не сможет унести домой все букеты.
Однако на одном большом букете от класса дело не останавливается. 11% респондентов дополняют его подарком или сертификатом. При этом 31% россиян, принявших участие в опросе, предпочитают покупать цветы на 1 Сентября от себя лично.
«Дарить букет цветов от каждого ученика — давняя традиция! Так всегда было. Никто ведь не заставляет половину семейного бюджета на эти цели тратить, но это приятно не только учителям, но и самим детям», — отметил один из участников исследования.
При этом 14% россиян уверены, что День знаний — это праздник не только для школьников, но и для учителя, а лучшим подарком является встреча со своими учениками, поэтому вполне можно обойтись и без цветов. Они же полагают, что дорогой букет можно считать взяткой. Ещё 5% респондентов вместо цветов покупают другие подарки.
Ранее флорист дала россиянам советы по выбору букетов на 1 Сентября. Кроме того, экстрасенс объяснила, букет каких цветов расположит учителя.