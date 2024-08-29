Россияне придумали хитрый способ экономии на букетах учителям 1 Сентября

Не секрет, что из-за давней традиции дарить учителям букеты на 1 Сентября многие продавцы взвинчивают цены на цветы ко Дню знаний. Однако россияне придумали хитрый способ экономии денежных средств. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого kp.ru.

Так, 39% участников исследования подчеркнули, что подарят учителю один букет от всего класса. Они не видят смысла покупать много цветов, потому что это и дорого, и неудобно для самого педагога, который всё равно не сможет унести домой все букеты.

Однако на одном большом букете от класса дело не останавливается. 11% респондентов дополняют его подарком или сертификатом. При этом 31% россиян, принявших участие в опросе, предпочитают покупать цветы на 1 Сентября от себя лично.

«Дарить букет цветов от каждого ученика — давняя традиция! Так всегда было. Никто ведь не заставляет половину семейного бюджета на эти цели тратить, но это приятно не только учителям, но и самим детям», — отметил один из участников исследования.