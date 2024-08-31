Нидерланды передали Украине 28 гусеничных вездеходов Viking, сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс. По его мнению, Киев «отчаянно» нуждается в помощи.

«Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил к этому украинских солдат», — написал чиновник в социальной сети X.