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31 августа, 14:36

Нидерланды передали Украине 28 гусеничных вездеходов Viking

Один из вездеходов Viking, переданных Нидерландами ВСУ. Обложка © X / Ruben Brekelmans

Один из вездеходов Viking, переданных Нидерландами ВСУ. Обложка © X / Ruben Brekelmans

Нидерланды передали Украине 28 гусеничных вездеходов Viking, сообщил министр обороны страны Рубен Брекельманс. По его мнению, Киев «отчаянно» нуждается в помощи.

«Нидерланды поставляют 28 гусеничных машин Viking. Корпус морской пехоты подготовил к этому украинских солдат», — написал чиновник в социальной сети X.

Литва передаст Украине первую партию боевых дронов на сумму пять миллионов евро
Литва передаст Украине первую партию боевых дронов на сумму пять миллионов евро

Ранее министр обороны Латвии Андрис Спрудс отчитался о подготовке к отправке на Украину «крупнейшей партии» беспилотников. Речь идёт о 1,4 тысячи дронов.

Матвей Константинов
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