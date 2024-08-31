Назван курс рубля по паритету покупательной способности
РИАН: Курс рубля по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже нынешнего
Рубль стал одной из самых недооценённых валют в мире. Как сообщает РИА «Новости», курс российской валюты в настоящее время должен составлять примерно 27 рублей за доллар.
Так, согласно рейтингу крупнейших мировых экономик по стоимости набора из бургера, картошки фри и стакана колы, самый недорогим стал обед в РФ, а самым дорогим — в Израиле. Кроме того, рубль по паритету покупательной способности в 3,4 раза ниже текущего курса и составляет 26,7 рубля за один доллар. Похожая ситуация была в 2023 году, когда курс российской валюты по паритету покупательной способности был в три раза ниже и составлял более 32 рублей за один доллар.
К слову, сейчас на рынке валют вне биржи наблюдается напряжённая ситуация. Спрос значительно превысил предложение, из-за чего доллар и евро достигают двухмесячных максимумов. Ранее Life.ru рассказывал, каким будет курс рубля с 1 сентября.
Life.ru