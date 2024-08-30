В России появилась новая женщина-миллиардер

В РФ появилась новая женщина-миллиардер — в топ-10 богатейших россиянок впервые вошла вдова петербургского бизнесмена Владимира Когана Людмила. Об этом свидетельствует обновлённый рейтинг журнала Forbes, где Коган занимает шестую строчку.

По данным издания, состояние 59-летней женщины достигло отметки в один миллиард долларов. Основа её активов — контрольный пакет акций «Уралсиба». Только в июне текущего года Коган получила от банка дивиденды на сумму около семи миллиардов рублей. Кроме того, вдова бизнесмена владеет крупной лизинговой фирмой «Интерлизинг» и долями в компаниях, входящих в инвестиционно-строительную группу «БФА-Девелопмент» (занимается строительством, а также владеет бизнес-центрами в Северной столице).

Возглавляет список самых богатых россиянок основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук с капиталом в 5,5 миллиарда долларов. В тройку также вошли Татьяна Литвиненко ($2,45 млрд, владеет 20,6% акций «Фосагро») и дочь бизнесмена Андрея Скоча, Варвара ($2,2 млрд, владеет долей в холдинговой компании USM).