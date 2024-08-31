«Буду самым активным»: Кандидат в президенты Польши пообещал расстреливать нелегалов

Кандидат на пост президента Польши Славомир Ментцен пообещал, что на границе будут стрелять в мигрантов-нелегалов, если его изберут главой европейского государства. Такое заявление он сделал на съезде своей партии «Новая надежда» в Варшаве.

«Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять» — указал политик.

Ментцен также пообещал бороться с левой идеологией, которая, по его мнению, широко развита на Западе, и, в частности, в польских школах. Кандидат на пост главы государства пояснил, что выступает за укрепление права на воспитание детей, которое принадлежит родителям, а не властям.

Политик дополнил, что станет самым активным из всех польских президентов. По его словам, лидеры государства выступали лишь в роли марионеток глав своих партий — особенно с точки зрения внесённых в парламент проектов законов. Ментцен выразил уверенность, что не будет слепо подписывать предложения руководства партии.

Ментцен является пока единственным политиком, который официально объявил о своем участии в президентских выборах. Кандидат — председатель партии «Новая надежда», ему 37 лет.