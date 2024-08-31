«Буду самым активным»: Кандидат в президенты Польши пообещал расстреливать нелегалов
Кандидат на пост главы Польши Ментцен пообещал стрелять в мигрантов на границе
Славомир Ментцен. Обложка © Wikipedia
Кандидат на пост президента Польши Славомир Ментцен пообещал, что на границе будут стрелять в мигрантов-нелегалов, если его изберут главой европейского государства. Такое заявление он сделал на съезде своей партии «Новая надежда» в Варшаве.
«Если кто-то будет пытаться нелегально форсировать границу польского государства, в него нужно попросту стрелять» — указал политик.
Ментцен также пообещал бороться с левой идеологией, которая, по его мнению, широко развита на Западе, и, в частности, в польских школах. Кандидат на пост главы государства пояснил, что выступает за укрепление права на воспитание детей, которое принадлежит родителям, а не властям.
Политик дополнил, что станет самым активным из всех польских президентов. По его словам, лидеры государства выступали лишь в роли марионеток глав своих партий — особенно с точки зрения внесённых в парламент проектов законов. Ментцен выразил уверенность, что не будет слепо подписывать предложения руководства партии.
Ментцен является пока единственным политиком, который официально объявил о своем участии в президентских выборах. Кандидат — председатель партии «Новая надежда», ему 37 лет.
Напомним, что выборы на должность президента Польши запланированы на 2025 год. Действующий лидер страны Анджей Дуда не будет баллотироваться, так как занимает должность уже второй срок. В бывшей правящей партии Польши «Право и справедливость» (Пис) назвали идеального президента польской республики. Там отметили, что мужчина должен быть внешне привлекательным.