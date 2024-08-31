Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 16:47
4753

Атаковавшие свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной владельца сети стрип-клубов

Mash: Напавшие на свадебный автобус в Щёлкове оказались охраной бизнесмена

Вооружённые мужчины, напавшие на свадебный автобус в Подмосковье, являются секьюрити бизнесмена Евгения Храпова, владеющего крупной сетью стрип-клубов и караоке. Об этом пишет Mash. Начало дорожного конфликта попало на видео, которое опубликовал телеграм-канал.

Вооружённые мужчины напали на свадебный автобус в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

Как передаёт слова очевидцев Mash, в разгар конфликта бизнесмен не стал останавливать охранников и наблюдал за происходящим из окна машины. В это время вооружённые мужчины разносили автобус. Обстреляв его из травматического оружия, они скрылись. Полицейским удалось задержать преступников в кальянной на улице Талсинской в Щёлкове.

Когда правоохранители стали проверять изъятую машину, то удивились ещё сильнее, ведь за автомобилем числится более 1730 штрафов общей суммой 1 миллион 746 тысяч рублей. Большую часть из них выписывали за превышение скорости. Прокуратура региона контролирует установление всех обстоятельств конфликта. СК возбудил уголовное дело по статье «хулиганство».

Мигранты напали на жителей Владивостока из-за замечания и стали фигурантами двух дел
Мигранты напали на жителей Владивостока из-за замечания и стали фигурантами двух дел

Напомним, в Подмосковье 31 августа праздник молодожёнам, отравлявшимся на свадьбу вместе с гостями на автобусе, испортили четверо вооружённых мужчин. Неадекваты на дорогом японском внедорожнике остановили транспортное средство и после недолгой ссоры разбили окно. Осколки ранили несколько пассажиров, в том числе детей.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Московской области

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров