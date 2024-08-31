Атаковавшие свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной владельца сети стрип-клубов

Вооружённые мужчины, напавшие на свадебный автобус в Подмосковье, являются секьюрити бизнесмена Евгения Храпова, владеющего крупной сетью стрип-клубов и караоке. Об этом пишет Mash. Начало дорожного конфликта попало на видео, которое опубликовал телеграм-канал.

Вооружённые мужчины напали на свадебный автобус в Подмосковье. Видео © Telegram / Mash

Как передаёт слова очевидцев Mash, в разгар конфликта бизнесмен не стал останавливать охранников и наблюдал за происходящим из окна машины. В это время вооружённые мужчины разносили автобус. Обстреляв его из травматического оружия, они скрылись. Полицейским удалось задержать преступников в кальянной на улице Талсинской в Щёлкове.

Когда правоохранители стали проверять изъятую машину, то удивились ещё сильнее, ведь за автомобилем числится более 1730 штрафов общей суммой 1 миллион 746 тысяч рублей. Большую часть из них выписывали за превышение скорости. Прокуратура региона контролирует установление всех обстоятельств конфликта. СК возбудил уголовное дело по статье «хулиганство».