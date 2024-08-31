СК показал видео с задержанными за нападение на свадебный автобус в Подмосковье
СК сообщил об обысках у задержанных за нападение на свадебный автобус в Щёлкове
В подмосковном Щёлкове задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
С задержанными работают следователи. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области
«По подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.
По местам жительства подозреваемых проведены обыски, сейчас с ними работают следователи. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения и изберут меру пресечения.
Напомним, в Подмосковье 31 августа праздник молодожёнам, отравлявшимся на свадьбу вместе с гостями на автобусе, испортили вооружённые мужчины. Неадекваты на дорогом японском внедорожнике остановили транспортное средство и после недолгой ссоры разбили окно. Осколки ранили несколько пассажиров, в том числе детей.
Кадр из видео Telegram / ГСУ СК России по Московской области