СК показал видео с задержанными за нападение на свадебный автобус в Подмосковье

В подмосковном Щёлкове задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

С задержанными работают следователи. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«По подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, сейчас с ними работают следователи. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения и изберут меру пресечения.