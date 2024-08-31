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Регион
31 августа, 17:34

СК показал видео с задержанными за нападение на свадебный автобус в Подмосковье

СК сообщил об обысках у задержанных за нападение на свадебный автобус в Щёлкове

В подмосковном Щёлкове задержали троих подозреваемых в нападении на свадебный автобус. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России. Против злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

С задержанными работают следователи. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Московской области

«По подозрению в совершении хулиганских действий, повлекших травмирование пассажиров автобуса, в том числе несовершеннолетних в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны трое мужчин (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении СК.

По местам жительства подозреваемых проведены обыски, сейчас с ними работают следователи. В ближайшее время задержанным предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Напомним, в Подмосковье 31 августа праздник молодожёнам, отравлявшимся на свадьбу вместе с гостями на автобусе, испортили вооружённые мужчины. Неадекваты на дорогом японском внедорожнике остановили транспортное средство и после недолгой ссоры разбили окно. Осколки ранили несколько пассажиров, в том числе детей.

Атаковавшие свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной владельца сети стрип-клубов
Атаковавшие свадебный автобус в Подмосковье оказались охраной владельца сети стрип-клубов
Обложка ©

Кадр из видео Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Наталья Демьянова
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