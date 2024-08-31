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31 августа, 18:17

Рухнувшее дерево насмерть придавило мужчину за столом фуд-корта в Петербурге

В Петербурга 48-летний мужчина погиб в результате падения дерева на фуд-корте

Последствия падения дерева в районе фуд-корта в Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

Последствия падения дерева в районе фуд-корта в Санкт-Петербурга. Обложка © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

В зоне фуд-корта на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга на мужчину рухнуло дерево. Момент падения опубликовала пресс-служба прокуратуры города.

Падение дерева в районе фуд-корта в Санкт-Петербурга. Видео © Telegram / Прокуратура Санкт-Петербурга

«Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга организовала проверку в связи с падением дерева в зоне фуд-корта на Крестовском острове во время неблагоприятных погодных условий», — отметили в ведомстве вечером в субботу, 31 августа.

Как сообщает ТАСС, в результате случившегося погиб 48-летний мужчина. Он получил перелом шеи, в больницу он попал в состоянии клинической смерти. Врачи пытались реанимировать пациента, но через 40 минут он скончался. К слову, из-за усиления ветра спасатели выезжали сегодня уже 12 раз, причём половина из случаев была связана с падением деревьев.

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Ранее в Челябинской области из-за падения дерева на палатку погибла девятилетняя девочка. Её младшая сестра попала в реанимацию.

Никита Осипов
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