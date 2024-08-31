«Байер» проиграл в чемпионате Германии впервые за 15 месяцев
«Байер» проиграл «Лейпцигу» и прервал серию без поражений в чемпионате Германии
Игроки «Байера» после первого поражения в чемпионате Германии за 15 месяцев. Обложка © X / Bayer 04 Leverkusen
Леверкузенский «Байер» проиграл «Лейпцигу» в матче второго тура чемпионата Германии со счётом 2:3. Это первое поражение клуба с мая 2023 года.
Напомним, последний раз «Байер» уступал ещё в позапрошлом сезоне, когда в последнем туре чемпионата уступил «Бохуму» со счётом 0:3. Прошлый сезон подопечные Хаби Алонсо прошли без поражений в чемпионате страны. Всего безпроигрышная серия «аспириновых» насчитывала 35 матчей (29 побед и 6 ничьих).
Закончить прошлый сезон абсолютно без поражений «Байеру» помешала итальянская «Аталанта», которая разгромила соперника в финале Лиги Европы.