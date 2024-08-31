«Байер» проиграл в чемпионате Германии впервые за 15 месяцев

Леверкузенский «Байер» проиграл «Лейпцигу» в матче второго тура чемпионата Германии со счётом 2:3. Это первое поражение клуба с мая 2023 года.

Напомним, последний раз «Байер» уступал ещё в позапрошлом сезоне, когда в последнем туре чемпионата уступил «Бохуму» со счётом 0:3. Прошлый сезон подопечные Хаби Алонсо прошли без поражений в чемпионате страны. Всего безпроигрышная серия «аспириновых» насчитывала 35 матчей (29 побед и 6 ничьих).