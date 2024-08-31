Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 августа, 19:32

«Байер» проиграл в чемпионате Германии впервые за 15 месяцев

«Байер» проиграл «Лейпцигу» и прервал серию без поражений в чемпионате Германии

Игроки «Байера» после первого поражения в чемпионате Германии за 15 месяцев. Обложка © X / Bayer 04 Leverkusen

Игроки «Байера» после первого поражения в чемпионате Германии за 15 месяцев. Обложка © X / Bayer 04 Leverkusen

Леверкузенский «Байер» проиграл «Лейпцигу» в матче второго тура чемпионата Германии со счётом 2:3. Это первое поражение клуба с мая 2023 года.

Напомним, последний раз «Байер» уступал ещё в позапрошлом сезоне, когда в последнем туре чемпионата уступил «Бохуму» со счётом 0:3. Прошлый сезон подопечные Хаби Алонсо прошли без поражений в чемпионате страны. Всего безпроигрышная серия «аспириновых» насчитывала 35 матчей (29 побед и 6 ничьих).

Появилось расписание матчей Лиги чемпионов, которая впервые пройдёт в новом формате
Появилось расписание матчей Лиги чемпионов, которая впервые пройдёт в новом формате

Закончить прошлый сезон абсолютно без поражений «Байеру» помешала итальянская «Аталанта», которая разгромила соперника в финале Лиги Европы.

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Германия
  • ФК Байер
  • ФК Лейпциг
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров