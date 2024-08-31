Появилось расписание матчей Лиги чемпионов, которая впервые пройдёт в новом формате
На сайте УЕФА появилось расписание всех матчей общего этапа Лиги чемпионов
На сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовано полное расписание всех матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025. На днях состоялась жеребьёвка, в рамках которой все 36 команд узнали имена восьми соперников в основном раунде.
Согласно новым правилам, каждой команде предстоит провести четыре матча дома и четыре — на выезде. Так, первый тур пройдёт с 17 по 19 сентября. Центральными матчами станут «Милан» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Интер». Последний, восьмой, тур завершится 29 января. После этого восемь лучших команд выйдут в плей-офф, а те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за право присоединиться к сильнейшим.
Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал», который обыграл в финале дортмундскую «Боруссию» (2:0). Российские клубы, напомним, в турнире не играют — их отстранили от еврокубков в 2022 году на фоне ситуации на Украине.
Напомним, ранее определились все участники группового этапа Лиги чемпионов. Последними клубами стали загребское «Динамо», французский «Лилль», сербская «Црвена Звезда» и словацкий «Слован».
Сайт УЕФА