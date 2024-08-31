Появилось расписание матчей Лиги чемпионов, которая впервые пройдёт в новом формате

На сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовано полное расписание всех матчей общего этапа Лиги чемпионов сезона 2024/2025. На днях состоялась жеребьёвка , в рамках которой все 36 команд узнали имена восьми соперников в основном раунде.

Согласно новым правилам, каждой команде предстоит провести четыре матча дома и четыре — на выезде. Так, первый тур пройдёт с 17 по 19 сентября. Центральными матчами станут «Милан» — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — «Интер». Последний, восьмой, тур завершится 29 января. После этого восемь лучших команд выйдут в плей-офф, а те, кто займёт места с 9-го по 24-е, проведут стыковые матчи за право присоединиться к сильнейшим.