Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов, которая впервые пройдёт в новом формате

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2024/25. Турнир пройдёт по новой формуле.

В соревновании выступят 36 клубов, которые распределены по четырём корзинам. На первой стадии каждая команда проведёт четыре игры дома и четыре на выезде. Для каждого клуба выберут по два соперника из каждой корзины. В 1/8 финала выйдут первые восемь мест. Команды, занявшие позиции с девятой по 24-ю, сыграют спаренные стыковые матчи. Остальные команды закончат европейский сезон.

Первый тур пройдёт 17-19 сентября. Окончательное расписание станет известно 31 августа. Соперниками действующего победителя Лиги чемпионов — мадридского «Реала» — станут немецкие «Боруссия» Дортмунд и «Штутгарт», итальянские «Милан» и «Аталанта», французские «Лилль» и «Брест», а также английский «Ливерпуль» и австрийский «РБ Зальцбург».

ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английскими«Манчестер Сити» и «Арсеналом», испанскими «Атлетико» и «Жироной», немецкими «Баварией» и «Штутгартом», а также нидерландским ПСВ и австрийским РБ «Зальцбургом».

«Монако» Александра Головина померится силами с итальянскими «Интером» и «Болоньей», английскими «Астон Виллой» и «Арсеналом», испанской «Барселоной», португальской «Бенфикой», сербской «Црвеной Звездой» и хорватским «Динамо».

«Црвена Звезда», за которую играет российский полузащитник Егор Пруцев, сыграет с итальянскими «Миланом» и «Интером», испанской «Барселоной», португальской «Бенфикой», нидерландским ПСВ, немецким «Штутгартом», швейцарским «Янг Бойз», а также «Монако».

«Штурму», куда этим летом перешёл вратарь Даниил Худяков, предстоят встречи с немецкими «Лейпцигом» и «Боруссией», французскими «Лиллем» и «Брестом», итальянской «Аталантой», испанской «Жироной», бельгийским «Брюгге», а также португальским «Спортингом».